Êkíp 'Mưa đỏ' tri ân khán giả ở suất chiếu cuối

Phim chiếu lúc 20h30 nhưng từ 18h khán giả tập trung để chờ giao lưu, xin chữ ký. Một số fan còn chuẩn bị quà dành tặng Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng và Đình Khang.

Nhà phát hành cho biết hơn một tháng phát hành, Mưa đỏ có 8,1 triệu lượt khán giả, là phim thu hút nhiều người xem nhất lịch sử phòng vé Việt. Lần đầu tiên, một tác phẩm đề tài lịch sử, chiến tranh trở thành hiện tượng. Nhiều cơ quan, trường học mua hàng nghìn vé, tặng các cựu chiến binh, học sinh, sinh viên.