Êkíp 'Mưa đỏ' tri ân khán giả ở suất chiếu cuối

Tối 28/9, diễn viên Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng, Đình Khang và Thân Thúy Hà giao lưu khán giả tại một cụm rạp ở TP HCM. Họ chia sẻ kỷ niệm trong quá trình quay phim, gửi lời cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.
Phim chiếu lúc 20h30 nhưng từ 18h khán giả tập trung để chờ giao lưu, xin chữ ký. Một số fan còn chuẩn bị quà dành tặng Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng và Đình Khang.
Nhà phát hành cho biết hơn một tháng phát hành, Mưa đỏ có 8,1 triệu lượt khán giả, là phim thu hút nhiều người xem nhất lịch sử phòng vé Việt. Lần đầu tiên, một tác phẩm đề tài lịch sử, chiến tranh trở thành hiện tượng. Nhiều cơ quan, trường học mua hàng nghìn vé, tặng các cựu chiến binh, học sinh, sinh viên.
Nhà sản xuất Nguyễn Trí Viễn nói về cảm xúc khi phát hành Mưa đỏ tại rạp chiếu. Video: Cát Tiên
Theo nhà sản xuất Nguyễn Trí Viễn (thứ ba từ trái sang), sau khi phát hành tại rạp, Mưa đỏ sẽ phát miễn phí tại một số sự kiện, đồng thời phổ biến trên các phương tiện truyền thông.
Thông thường, phim về đề tài chiến tranh mất ít nhất một năm để hoàn thiện hậu kỳ, còn Mưa đỏ bấm máy vào tháng 11/2024 và đóng máy cuối tháng 1/2025, hậu kỳ suốt tám tháng để kịp ra mắt dịp 2/9.
Trailer Mưa đỏ, công chiếu trong nước ngày 22/8. Video: Đoàn phim cung cấp
Tác phẩm do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất, kịch bản đi theo diễn biến 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ. Nhân vật trung tâm là Cường (Đỗ Nhật Hoàng đóng) - sinh viên nhạc viện, hào sảng, giỏi võ. Anh từ bỏ cơ hội du học để lên đường nhập ngũ. Trong những ngày chiến đấu ở Quảng Trị, Cường sát cánh bên các thành viên trong tiểu đội.
Trong sự kiện, diễn viên Đỗ Nhật Hoàng (phải) nói: "Tôi xúc động khi nhớ lại quá trình làm việc cùng anh em đoàn phim Mưa đỏ. Cảm giác ấy giống như nhân vật Cường bồi hồi nhìn các thành viên Tiểu đội 1 lần cuối. Chặng đường của phim tại rạp khép lại nhưng sẽ mở ra hành trình mới qua truyền hình, nền tảng số và trong ký ức khán giả".
Quế Chi - Hứa An