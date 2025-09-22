Êkíp làm MV của Ưng Hoàng Phúc bị Công an TP HCM mời làm việc

Êkíp, diễn viên tham gia MV của nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng bị mời làm việc, liên quan hình ảnh website cờ bạc xuất hiện trong phim ngắn này, dù ca sĩ Ưng Hoàng Phúc từng phủ nhận.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP HCM thông báo đã gửi thư mời cho những người tham gia MV của ban nhạc Ngũ Hổ Tướng, đề nghị đến làm việc vào ngày 23/9.

Động thái này được Công an TP HCM đưa ra trong bối cảnh MV "Anh em trước sau như một" của nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng bị cho là xuất hiện một số hình ảnh liên quan trang web cá độ bất hợp pháp trên áo diễn viên, ly rượu, cảnh quay lướt giao diện trang web trên điện thoại...

Nhóm Ngũ Hổ Tướng (từ trái sang): Dương Ngọc Thái, Khánh Phương, Ưng Hoàng Phúc, Lưu Hưng, Lâm Chấn Huy tại sự kiện ra mắt sản phẩm chung. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ban nhạc Ngũ Hổ Tướng được công bố thành lập hôm 18/9, gồm 5 thành viên: Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái, Lưu Hưng. Ngay sau thành lập, nhóm nhạc này ra MV "Anh em trước sau như một".

Mạng xã hội sau đó lan truyền hình ảnh, tranh cãi, cho rằng nhóm này quảng cáo cho web cờ bạc. MV sau đó bị ẩn trên kênh YouTube của các ca sĩ, khi xuất hiện trở lại đã không còn những hình ảnh liên quan.

Sáng 22/9, trước sự việc trên, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc viết trên trang cá nhân, cho rằng không quảng cáo cho thương hiệu này. "MV ra mắt lúc 19h ngày 18/9 trên các nền tảng của tôi cũng không có hình ảnh liên quan đến thương hiệu đó", nam ca sĩ viết, thêm rằng "sẵn sàng phối hợp cơ quan điều tra để làm rõ".

Tuy nhiên, nhiều khán giả tuyên bố họ đã kịp lưu lại MV gốc trước khi bị chỉnh sửa, và một số tờ báo đã công bố ảnh chụp màn hình làm chứng cứ tạm thời.

Ưng Hoàng Phúc nổi tiếng từ những năm 2000, có liền loạt hit: Thà rằng như thế (2002), Người ta nói (2003), Hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều (2004). Anh kết hôn với người mẫu Kim Cương cuối năm 2018, có hai con chung.

Quốc Thắng