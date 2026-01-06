Eishiro Kawara - thương hiệu ngói Nhật hơn 200 năm

Khởi nguồn năm 1801 tại tỉnh Aichi, Eishiro Kawara là thương hiệu ngói Nhật trải qua hơn hai thế kỷ, kết hợp nghề thủ công truyền thống với công nghệ vật liệu hiện đại.

Hình thành từ một lò nung gia đình tại vùng đất nổi tiếng với nghề ngói truyền thống, Eishiro Kawara phát triển qua 8 thế hệ gia tộc Momiyama. Hành trình của thương hiệu gắn liền với sự kế thừa tay nghề thủ công, đồng thời thích ứng có chọn lọc trước những biến chuyển của xã hội Nhật Bản, trong khi vẫn giữ tinh thần Monozukuri - chuẩn mực, tỉ mỉ và tận tâm.

Từ lò nung gia đình đến thương hiệu quốc gia

Năm 1801, ông Kinzo Momiyama xây dựng lò nung đầu tiên trong thời Edo. Những viên ngói ban đầu mang vẻ mộc mạc, chịu ảnh hưởng của thẩm mỹ Wabi-Sabi, đặt nền móng cho kỹ thuật nung và ngôn ngữ mái nhà truyền thống Nhật Bản. Đến năm 1861, thế hệ thứ ba Eishiro Momiyama đặt tên cửa hàng là Maruei Shoten, đánh dấu bước chuyển từ sản xuất thủ công sang mô hình kinh doanh có tổ chức.

Cuối thế kỷ 19, Maruei mở rộng thị trường sang các vùng Owari và Kishu, cung cấp ngói cho nhiều đền chùa và công trình tôn giáo. Giai đoạn này giúp thương hiệu sớm định hình tiêu chuẩn chất lượng và thẩm mỹ mái nhà Nhật, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững về sau.

Trụ sở Eishiro Kawara tại Aichi, Nhật Bản. Ảnh: Hoàng Lam

Kiên định qua biến cố, hiện đại hóa có chọn lọc

Bước sang thế kỷ 20, thương hiệu đối mặt với chiến tranh, thiên tai và quá trình tái thiết xã hội Nhật Bản. Trong bối cảnh đó, Maruei duy trì chiến lược không đánh đổi tiêu chuẩn kỹ thuật để gia tăng sản lượng. Năm 1925, dòng Bunka Kawara (ngói nung muối) được phát triển, giúp cải thiện độ bền và mở rộng phạm vi ứng dụng. Hai năm sau, sản phẩm có mặt tại khu vực Kanto.

Từ 1948 đến 1968, doanh nghiệp đầu tư hiện đại hóa sản xuất với việc xây dựng lò nung tuynel, mở rộng quy mô và đổi tên thành Maruei Kawara Co., Ltd. Nhờ cân bằng giữa truyền thống và đổi mới, Maruei trở thành một trong những nhà sản xuất ngói lớn tại Nhật Bản thời hậu chiến.

Dòng ngói hiện đại trên mái nhà của người Nhật. Ảnh: Hoàng Lam

Mở rộng ứng dụng, vươn ra thị trường quốc tế

Từ thập niên 1970, thương hiệu vận hành nhiều nhà máy hiện đại, tập trung phát triển dòng Gin Ibushi - ngói hun khói bạc đặc trưng của mái nhà Nhật. Năm 1991, doanh nghiệp đổi tên thành Eishiro Kawara, khẳng định chiến lược lấy di sản gia tộc làm nền tảng cho tiêu chuẩn chất lượng đương đại. Năm 1993, ngói Eishiro được lựa chọn lợp Cung điện Hoàng gia Fukiage Gosho, đánh dấu cột mốc về uy tín và năng lực kỹ thuật.

Từ năm 2000, Eishiro tiếp tục mở rộng nhà máy, phát triển ngói phẳng phù hợp kiến trúc hiện đại và chủ động kiểm soát nguyên liệu. Sản phẩm của thương hiệu hiện diện tại nhiều công trình văn hóa, tâm linh trong và ngoài Nhật Bản, bao gồm các đền, dinh thự hoàng gia và đại tự Phật giáo tại Nhật cùng các quốc gia và vùng lãnh thổ như Australia, Campuchia và Hong Kong, cho thấy khả năng thích ứng với đa dạng khí hậu.

Mái ngói Nhật Eishiro Kawara trên công trình chùa tại Campuchia. Ảnh: Hoàng Lam

Bên cạnh các dòng ngói truyền thống như Honbuki, Asukano và J-type, Eishiro phát triển thêm ngói sóng và ngói phẳng phong cách châu Âu với bảng màu trung tính. Dù thay đổi hình thức, sản phẩm vẫn giữ vẻ trầm, tinh tế đặc trưng của mái nhà Nhật.

Năm 2024, ngói Eishiro được nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam thông qua Công ty cổ phần thương mại Hoàng Lam. Trong điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, sản phẩm được đánh giá phù hợp nhờ khả năng chống ẩm, chịu gió bão và giữ màu ổn định, đáp ứng yêu cầu của các công trình nhà ở cao cấp và kiến trúc tâm linh Á Đông.

Anh Vũ