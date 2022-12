Edupia nhận giải thưởng thương hiệu giáo dục toàn cầu

Edupia nhận giải thưởng Global Brand Awards hạng mục Giáo dục do tạp chí quốc tế Global Brand Magazine công bố.

Global Brand Awards là giải thưởng thường niên do Global Brand Magazine tổ chức từ năm 2013 nhằm công nhận và tôn vinh đóng góp của các công ty trên thế giới và hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Năm nay, sự kiện diễn ra tại Dubai (UAE) với 27 hạng mục, bao gồm: tài chính, nhân sự, hàng không bán lẻ...

Ở hạng mục Giáo dục, Edupia nhận giải thưởng Best Online English Teaching Product (Sản phẩm đào tạo tiếng Anh trực tuyến tốt nhất). Ngoài ra, đại diện Việt Nam còn có Đại học Quốc gia Hà Nội với giải thưởng Best Institute for Higher Education (Đơn vị đào tạo đại học tốt nhất).

Hạng mục này có sự góp mặt của ứng viên là nhiều trường đại học hàng đầu thế giới như Đại học Luật Harvard, Đại học Công nghệ Massachusetts, Trường Kinh doanh đào tạo sau đại học Stanford...

Ông Trần Đức Hùng - Founder, CEO Edupia khẳng định giải thưởng là sự ghi nhận to lớn đối với Edupia. Trong thời gian tới, ông cùng đội ngũ cán bộ nhân viên sẽ tiếp tục nỗ lực để mang thương hiệu chương trình học tiếng Anh online Edupia đến với mọi trẻ em Việt.

"Chúng tôi muốn giúp các em sử dụng tiếng Anh tốt như người bản xứ, nâng cao năng lực, chuẩn bị tốt cho tương lai hội nhập, dù có điều kiện học tập ở trường quốc tế hay trung tâm hay không", ông nhấn mạnh.

Theo đại diện Edupia, chương trình tiếng Anh online chất lượng cao này đã có bước phát triển thần tốc thời gian qua, nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn lẫn các nhà đầu tư.

Ông Trần Đức Hùng - Founder, CEO Edupia (bên phải) nhận giải thưởng dành cho Sản phẩm đào tạo tiếng Anh trực tuyến tốt nhất. Ảnh: Global Brand Magazine

Ông Jay Reddy - Chủ tịch Global Brand Magazine cho biết, trong dòng chảy công nghệ số toàn cầu, đơn vị luôn đánh giá cao các sản phẩm đào tạo trực tuyến đến từ châu Á với sự vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vị thế và không hề kém cạnh với các khu vực khác.

Tại Global Brand Awards 2022, ông cùng cộng sự ấn tượng với Edupia, một chương trình tiếng Anh trực tuyến đại diện Việt Nam và Đông Nam Á lọt top thương hiệu đào tạo ngoại ngữ tốt nhất thế giới.

Với sự phát triển không ngừng của nền giáo dục châu Á nói chung, Đông Nam Á nói riêng, Edupia có sự đột phá trong công nghệ, sự sáng tạo, đổi mới trong giảng dạy tiếng Anh, từ đó, tạo ra những thay đổi lớn, xây dựng thương hiệu lớn mạnh để trở thành một ngôi sao trong lĩnh vực giáo dục online.

"Tôi tin rằng với những lợi thế vốn có, Edupia có khả năng chiếm lĩnh thị trường edtech trong khu vực và thế giới", ông nói thêm.

Edupia kết hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh tổ chức chuỗi chương trình "Vì Việt Nam giỏi tiếng Anh". Ảnh: Edupia

Chương trình tiếng Anh online Edupia thành lập vào năm 2018, hướng tới trẻ em ở nhiều lứa tuổi, từ mầm non đến tiểu học và trung học cơ sở. Khởi đầu là một ứng dụng tự học, Edupia dần mở rộng và phát triển thành hệ thống đào tạo online bao gồm nhiều sản phẩm với lĩnh vực đa dạng. Hiện, Edupia đã có hơn 5.000.000 người dùng. Ngoài Việt Nam, công ty còn mở rộng thị trường sang các quốc gia như Indonesia, Thái Lan, Myanmar.

Trong thời gian tới, đơn vị tập trung xây dựng các sản phẩm dành cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12. Bên cạnh thế mạnh về tiếng Anh, Edupia tiếp tục lấn sân các môn học khác như Toán, Lập trình... Công ty cũng luôn cập nhật các tính năng, nâng cao giải pháp công nghệ mới và mở rộng thị trường quốc tế.

Thiên Minh