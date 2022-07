'Edupia muốn xóa khoảng cách giáo dục bằng công nghệ'

Ông Trần Đức Hùng - CEO Edupia cho biết, mục tiêu mang đến chất lượng giáo dục quốc tế đồng nhất cho 9 triệu học sinh tiểu học trên toàn quốc.

Mới đây, Edupia - doanh nghiệp cung cấp nền tảng học tiếng Anh trực tuyến chất lượng cao cho học sinh Tiểu học đã nhận giải thưởng Thương hiệu Xuất sắc thế giới (The BrandLaureate SMEs BestBrands Award 2022) do The BrandLaureate trao tặng. Theo ông Trần Đức Hùng - CEO của Edupia, đây là cột mốc quan trọng của đơn vị trong hành trình thực hiện mục tiêu trên.

- Ông cảm thấy thế nào khi Edupia là đại diện duy nhất của Việt Nam nhận giải thưởng Thương hiệu xuất sắc thế giới của The BrandLaureate?

- Giải thưởng là nguồn động viên tích cực, ghi nhận nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên Edupia với mong muốn giúp học sinh trên mọi miền đất nước và khu vực Đông Nam Á đều tiếp cận chất lượng tiếng Anh tại trường quốc tế. Từ đó, các em có thể có hành trang vững chắc trên con đường chinh phục tương lai.

Chúng tôi tin, ngoại ngữ là một trong những con đường nhanh nhất để công dân có thể tiếp cận các tri thức của thế giới, nâng cao dân trí, thúc đẩy xã hội phát triển tốt đẹp hơn.

Tổng Giám đốc Edupia Trần Đức Hùng. Ảnh: Edupia

- Ông đánh giá như thế nào về tiềm năng phát triển của công nghệ giáo dục (edtech) Việt Nam?

- Thị trường edtech Việt có nhiều tiềm năng với gần 20 triệu học sinh, tỷ lệ người dùng điện thoại thông minh và mạng di động đạt đến 70%. Theo các chuyên gia, thị trường này có thể đạt giá trị ba tỷ USD vào năm 2023 với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm đạt khoảng 20,2% trong giai đoạn 2019 - 2023.

Ngoài tiếng Anh, học sinh còn có nhu cầu học online các bộ môn như Toán hay lập trình rất lớn. Tôi nghĩ cơ hội cho công nghệ giáo dục không chỉ bó hẹp tại Việt Nam mà còn ở khu vực Đông Nam Á. Đây là thị trường tiềm năng, hấp dẫn và cũng mở ra cơ hội cho những doanh nghiệp như Edupia phát triển hơn trong tương lai.

Edupia mong muốn giúp các em học sinh trên mọi miền đất nước hay khu vực Đông Nam Á đều có thể tiếp cận được với chất lượng tiếng Anh như tại trường quốc tế, tạo tiền đề để chinh phục tương lai. Trong đó, ngoại ngữ là một trong những con đường nhanh nhất để mọi công dân có thể tiếp cận các tri thức của thế giới, nâng cao dân trí, qua đó, thúc đẩy xã hội phát triển tốt đẹp hơn.

- Edupia làm gì để tạo nên điểm nổi bật so với các đơn vị khác trong thị trường edtech tiềm năng?

- Việc ra đời giữa thời điểm thị trường công nghệ Việt nói chung và edtech nói riêng đang phát triển mạnh, cạnh tranh khốc liệt là thách thức, cũng là cơ hội cho Edupia. Chúng tôi tiếp thu bài học từ những người đi trước, phát triển tư duy, tầm nhìn, tìm ra hướng đi tiệm cận với thế giới, đồng thời, cập nhật công nghệ tối ưu để hoàn thiện sản phẩm.

Tôi tin sản phẩm làm nên sự khác biệt. Edupia đã dành ra rất nhiều thời gian để nghiên cứu, phân tích những vấn đề cốt lõi, chú trọng đầu tư nguồn nhân lực, kết hợp với nhiều chuyên gia quốc tế để xây dựng sản phẩm giải quyết những vấn đề còn tồn đọng.

Sự thấu hiểu khách hàng cũng là yếu tố quan trọng. Với thời gian dài nghiên cứu thị trường, đội ngũ phát triển sản phẩm hiểu đặc điểm tâm sinh lý, yếu tố tác động đến quá trình học tập của trẻ em Việt Nam. Từ đó, chúng tôi tạo nên chương trình giáo dục chất lượng cao, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa trẻ em Việt Nam với ngôn ngữ toàn cầu.

Hiện, Việt Nam có gần 9 triệu học sinh tiểu học. Chúng tôi muốn tiếp cận tất cả các em để đưa công nghệ xóa nhòa khoảng cách giáo dục. Edupia đang kết hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo các tỉnh thành để tổ chức chuỗi cuộc thi "Vì một Việt Nam giỏi tiếng Anh" với mong muốn tất cả học sinh có thể học tập, rèn luyện tiếng Anh với điều kiện như tại trường quốc tế. Việc tham gia vào những sân chơi trí tuệ như vậy sẽ giúp các em nâng cao kiến thức, khả năng tư duy, phản xạ nhanh để sẵn sàng cho tương lai, kịp thích ứng với thời kỳ hội nhập quốc tế.

Ông Trần Đức Hùng tại cuộc thi "Vì một Việt Nam giỏi tiếng Anh". Ảnh: Edupia

- Ông nghĩ sao về tâm lý e ngại dùng sản phẩm Việt của nhiều người dùng?

- Tôi nghĩ, với sản phẩm trong hay ngoài người, khách hàng đều nên có sự tìm hiểu rất kỹ trước khi quyết định mua. Người tiêu dùng càng ngày càng kỹ tính và thông thái hơn. Tôi khẳng định, chất lượng sản phẩm là quan trọng hàng đầu. Sản phẩm cần đảm bảo yếu tố tốt và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

Về giá thành, sản phẩm sẽ vô nghĩa nếu có hiệu quả nhưng không thể đến gần người dùng. Do đó, Edupia đã xác định rõ xây dựng nền tảng học tiếng Anh với giá thành phải chăng để tạo cơ hội học tập công bằng cho các em dù ở bất kỳ đâu, điều kiện nào. Từ đó, chúng tôi cũng giảm gánh nặng về tài chính cho phụ huynh.

Thiên Minh