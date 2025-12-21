EDF và GEODIS hợp tác giảm phát thải trong chuỗi cung ứng

PhápTập đoàn Điện lực EDF và Tập đoàn Vận tải và Logistics GEODIS hợp tác nhằm giảm thiểu phát thải carbon trong chuỗi cung ứng tại Pháp và trên toàn thế giới.

EDF và GEODIS đặt mục tiêu "giảm đáng kể dấu chân carbon" tại hệ thống kho bãi và các hoạt động vận chuyển của GEODIS. Đồng thời, thỏa thuận cũng bao gồm việc nghiên cứu khả năng GEODIS cung cấp các dịch vụ logistics cho các dự án năng lượng của EDF.

Theo ông Marc Benayoun, Giám đốc Điều hành phụ trách khách hàng, dịch vụ và vùng lãnh thổ của EDF, lĩnh vực logistics chiếm tới 16% lượng khí thải CO2 của Pháp, do đó, việc khử carbon cho ngành này là thách thức cấp thiết. Thông qua hợp tác, EDF sẽ hỗ trợ GEODIS bằng nhiều giải pháp giúp cải thiện hiệu quả năng lượng và giảm phát thải.

Bà Marie-Christine Lombard, Giám đốc Điều hành Tập đoàn GEODIS và ông Marc Benayoun, Giám đốc điều hành Tập đoàn EDF, nhất trí hợp tác trong việc khử carbon chuỗi cung ứng. Ảnh: Hugo Aymar_REA

Hai bên sẽ nghiên cứu các phương án cung cấp năng lượng ít carbon cho hệ thống kho bãi của GEODIS, bao gồm tối ưu hiệu suất năng lượng bằng các giải pháp như thu hồi nhiệt. Việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà và phát triển bãi đỗ xe có mái che năng lượng mặt trời tại kho cũng được xem xét, cùng với hệ thống sạc cho xe điện từ xe nhẹ, thương mại đến xe tải hạng nặng. Ngoài ra, hợp tác còn hướng tới tối ưu sử dụng các tài sản đất đai, gồm khả năng chuyển đổi một số địa điểm thành trung tâm dữ liệu.

EDF và GEODIS dự kiến tổ chức cuộc họp Ủy ban Chỉ đạo chiến lược đầu tiên trong thời gian tới để giám sát tiến độ và triển khai các dự án chung.

EDF là tập đoàn điện lực hàng đầu của Pháp và châu Âu, hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, truyền tải và phân phối điện, đặc biệt mạnh về năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo. Doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong chiến lược chuyển đổi năng lượng tại Pháp, với cam kết mạnh mẽ hướng tới giảm phát thải và phát triển các nguồn năng lượng sạch.

GEODIS là công ty logistics toàn cầu có trụ sở tại Pháp, cung cấp dịch vụ vận tải, quản lý chuỗi cung ứng, giao nhận hàng hóa và kho bãi tại hơn 60 quốc gia. Doanh nghiệp nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới về logistics nhờ mạng lưới rộng, năng lực vận hành mạnh và định hướng đổi mới nhằm tối ưu hiệu quả vận chuyển cũng như giảm tác động môi trường.

Gia Hân (Theo Logistics Manager)