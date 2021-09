Ed Woodward: 'Man Utd đang đi đúng hướng với Solskjaer'

AnhPhó Chủ tịch Điều hành Man Utd Ed Woodward tin HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ giúp CLB chấm dứt bốn năm liền trắng tay sau khi mua sắm rầm rộ trong hè 2021.

"Mùa giải mới khởi đầu thật hứng khởi tại Old Trafford, khi sân đấu lần đầu mở hết công suất đón khán giả sau 18 tháng. Chúng tôi đã tăng cường lực lượng đáng kể trong mùa hè, khi tuyển mộ Cristiano Ronaldo, Raphael Varane, Jadon Sancho và Tom Heaton. Điều này chứng tỏ Man Utd vẫn có khả năng thu hút những cầu thủ hay nhất thế giới đến Old Trafford, và sự cam kết của chúng tôi trong việc giúp Solskjaer mang lại thành công trên sân cỏ", Ed Woodward nói trên trang chủ Man Utd hôm 17/9.

"Chúng tôi rất rõ ràng trong chiến lược xây dựng một đội hình với sự pha trộn giữa những tân binh hàng đầu và tài năng trẻ của lò đào tạo CLB, bao gồm sự cân bằng giữa sức trẻ và kinh nghiệm, với mục đích giành các danh hiệu và chơi thứ bóng đá tấn công theo cách của Man Utd. Xây dựng đội hình là quá trình dài, và chúng tôi tin Man Utd đang đi đúng hướng", nhà quản lý này nhấn mạnh.

Ed Woodward từng có tiếng nói quyết định trong việc chọn Solskjaer làm HLV Man Utd cuối năm 2018. Ảnh: manutd.com

Theo Daily Mail, Man Utd làm ăn thua lỗ 50 triệu USD mùa trước do ảnh hưởng của Covid-19. Doanh thu của đội chủ sân Old Trafford đã giảm từ 862 triệu USD xuống còn 700 triệu USD. Báo cáo tài chính tính đến hết ngày 30/6 cho thấy doanh thu Man Utd giảm xuống còn 679 triệu USD. Khoản lỗ ròng là 126 triệu USD, tăng 297,4% so với 32 triệu USD vào năm 2020.

Dù vậy, Man Utd đã tuyển mộ Ronaldo, Varane và Sancho với giá hơn 200 triệu USD - số tiền chi lớn thứ hai ở Ngoại hạng Anh chỉ sau Arsenal ở hè 2021. Khoản đầu tư này diễn ra giữa lúc nhiều CLB hàng đầu châu Âu phải "thắt lưng buộc bụng" do ảnh hưởng của Covid-19.

"Không phải ngẫu nhiên mà Man Utd có thể đầu tư vào mùa hè này, khi nhiều đội khác giảm chi tiêu. Điều này phản ánh mô hình thương mại mạnh mẽ mà chúng tôi đã xây dựng trong nhiều năm, đảm bảo rằng chi tiêu của chúng tôi luôn được củng cố bởi doanh thu do chúng tôi tự tạo ra", Ed Woodward nhấn mạnh.

Ed Woodward, với những phát biểu trên, đã đảm bảo tương lai của Solskjaer ở Old Trafford. HLV Na Uy chịu nhiều áp lực khi Man Utd bắt đầu chiến dịch Champions League bằng trận thua 1-2 trên sân Young Boys. Đây là thất bại thứ bảy của Solskjaer sau 11 trận dẫn dắt Man Utd ở Champions League. Man Utd mới thua 54 trận xuyên suốt lịch sử dự Champions League. Nên với bảy thất bại, riêng Solskjaer chịu trách nhiệm cho 13% số trận thua này, dù ông mới dẫn dắt CLB hơn hai năm với 11 trận, tương tương 4,8% trong tổng số 231 trận Champions League mà "Quỷ Đỏ" đã đấu.

Solskjaer cũng chưa đoạt danh hiệu nào kể từ khi lên thế chỗ Jose Mourinho cuối năm 2018. Ông chịu áp lực phải giúp Man Utd chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài bốn năm, khi CLB có mùa hè mua sắm rầm rộ, lần lượt tuyển mộ Sancho, Varane và Ronaldo.

Hồng Duy tổng hợp