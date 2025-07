Ed Sheeran triển lãm tranh đầu tay

Ca sĩ Ed Sheeran giới thiệu loạt tác phẩm loang lổ màu sơn, được anh thực hiện trong lúc nghỉ lưu diễn.

Theo Mymodernmet, triển lãm Cosmic Carpark Paintings gồm các bức họa được Ed Sheeran thực hiện từ năm 2019, diễn ra ở phòng trưng bày Heni, ngày 10/7-1/8 ở London, Anh. Thời gian nghỉ giữa các chuyến lưu diễn, anh thường đến bãi đỗ xe bỏ hoang tại Soho, London, mặc đồ bảo hộ và bắt đầu vẩy sơn màu. Ca sĩ dùng sơn thông thường thay vì chuyên dụng, tạo những mảng màu hỗn loạn nhưng sống động.

* Một số tác phẩm của Ed Sheeran

Ban đầu, ca sĩ coi việc vẽ tranh như cách giải trí, chủ yếu dùng để tặng bạn bè. Sau đó, anh được những người bạn thân, trong đó có nghệ sĩ Damien Hirst và doanh nhân Joe Hage - người sáng lập Heni - khuyến khích trưng bày. Tại sự kiện, Sheeran cho phép khách hàng mua tác phẩm gốc của mình và các bản in giới hạn đi kèm. 50% doanh thu từ việc bán tranh và toàn bộ số tiền thu được từ các bản in được quyên góp cho quỹ từ thiện mang tên ca sĩ, nhằm hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên tiếp cận âm nhạc qua các chương trình ở trường học và cộng đồng tại Anh.

Trong bài đăng ở Instagram đầu tháng 7, Ed Sheeran không nhận mình như họa sĩ mà là người thích sáng tạo mỹ thuật. Niềm yêu thích này được anh vun đắp từ ngày nhỏ. ''Nó khiến tôi cảm thấy tuyệt vời'', Sheeran nói.

Ed Sheeran thực hiện vẩy sơn lên tranh Ca, nhạc sĩ Ed Sheeran thực hiện vẩy sơn, tạo thành các tác phẩm nghệ thuật.

Ed Sheeran, 34 tuổi, gia nhập làng nhạc từ năm 2004, gây chú ý với khả năng sáng tác. Năm 2011, anh phát hành đĩa đơn đầu tay The A Team, lập tức nổi tiếng toàn cầu. Nam ca sĩ từng giành bốn giải Grammy, hai giải VMAs và bốn giải Billboards. Năm 2019, anh được vinh danh là Nghệ sĩ của thập niên nhờ thành công về mặt thương mại trong làng nhạc Anh, do Official Charts Company - tổ chức điều hành các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín nhất nước này - công bố. Theo Daily Mail, Sheeran bí mật làm đám cưới với Cherry Seaborn năm 2019, sau bốn năm hẹn hò. Họ có hai con gái, Lyra, năm tuổi và Jupiter, ba tuổi.

Phương Linh

Ảnh, video: Instagram Ed Sheeran