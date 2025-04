Ed Sheeran nói về tình bạn 13 năm với Taylor Swift

Ca sĩ Ed Sheeran và Taylor Swift thường tâm sự hơn sáu tiếng đồng hồ mỗi khi gặp mặt, động viên nhau lúc khó khăn.

Trên podcast Call Her Daddy ngày 9/4, Ed Sheeran cho biết kỷ niệm yêu thích với Taylor Swift là khi anh hát mở màn cho chuyến lưu diễn Red Tour của cô năm 2013. Đây là chuỗi concert quảng bá album phòng thu thứ tư của Swift - Red (2012).

Ed Sheeran nói: "Tôi từng sống ở Nashville, cô ấy cũng thế và chúng tôi từng bay đi bay về từ các buổi diễn cùng nhau, làm đủ chuyện linh tinh mà tôi không nhớ rõ. Tôi gần như bên cạnh cô ấy hàng ngày suốt sáu tháng, nên lúc đó đáng nhớ. Bây giờ chúng tôi chỉ gặp nhau mỗi khi có dịp".

Dù hiện tại đôi bạn ít dành thời gian cho nhau, họ vẫn tranh thủ trò chuyện sâu nếu có cơ hội. Ed Sheeran cho biết chỉ gặp Taylor Swift khoảng bốn lần trong năm, nhưng lần nào cũng tâm sự khoảng sáu tiếng. "Tôi nghĩ cách giữ mối quan hệ này khá hay nhưng tôi vẫn nhớ hồi năm 2013", ca sĩ nói thêm.

Taylor Swift và Ed Sheeran tại sự kiện Z100's Jingle Ball ở New York, tháng 12/2012. Ảnh: AP

Tình bạn của hai nghệ sĩ bắt đầu từ năm 2012 khi hợp tác trong ca khúc Everything Has Changed. Một năm sau, hai người vướng nghi vấn hẹn hò nhưng Ed Sheeran bác bỏ tin đồn trên một chương trình ở New Zealand. Đến nay, đôi bạn sáng tác thêm nhiều bài hát như End Game (2017), Run (2021), The Joker and the Queen (2021). Tháng 8/2024, Ed Sheeran khiến người hâm mộ thích thú khi làm khách mời concert The Eras Tour của bạn thân tại London.

Hơn 10 năm làm bạn, cả hai nhiều lần nói về nhau trong các cuộc phỏng vấn. Dịp Ed Sheeran lọt vào Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới do Time bình chọn năm 2017, Taylor Swift viết bài chúc mừng anh trên tạp chí. Trong đó, cô so sánh lòng nhiệt huyết của Sheeran như "tấm khiên bất khả xâm phạm" giúp anh chống chọi mọi vấp ngã, thất vọng hay những lúc bị xem thường. Năm 2019, Swift vướng mâu thuẫn bản quyền với nhà sản xuất Scooter Braun, Ed Sheeran bị fan chỉ trích giữ im lặng khi bạn thân gặp khó khăn. Trên trang cá nhân, anh phủ nhận việc bỏ rơi cô, cho biết đã nói chuyện trực tiếp với Swift như cách anh thường làm trước đây.

Trong cuộc phỏng vấn với Zane Lowe's Apple Music 1 tháng 5/2023, Ed Sheeran khen Taylor Swift là "một trong những người duy nhất hiểu anh" nên hai người có thể tâm sự rất lâu. Anh nói: "Theo tôi, những cuộc hội thoại đó như một phương pháp trị liệu tinh thần bởi bạn được trò chuyện với người thực sự hiểu mình nói gì. Tất cả xoay quanh cảm xúc cá nhân, sự bất an và cách mọi người, gia đình và bạn bè đối xử với bạn. Về cơ bản, cô ấy sống cùng thế giới với tôi".

MV 'Everything Has Changed' của Taylor Swift và Ed Sheeran MV "Everything Has Changed" ra mắt năm 2012, hiện đạt hơn 400 triệu lượt xem. Bài hát nằm trong album "Red" của Taylor Swift. Video: YouTube/ Taylor Swift

Ed Sheeran, 34 tuổi, là ca sĩ Anh, gia nhập làng nhạc từ năm 2004 và gây chú ý với khả năng sáng tác. Năm 2011, anh phát hành đĩa đơn đầu tay The A Team, nổi tiếng toàn cầu. Năm 2019, anh nhận danh hiệu Nghệ sĩ của thập niên nhờ thành công về mặt thương mại trong làng nhạc Anh, do Official Charts Company - tổ chức điều hành các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín nhất nước Anh - công bố. Theo Daily Mail, Sheeran bí mật làm đám cưới với Cherry Seaborn năm 2019, hiện có hai con gái.

Taylor Swift, 36 tuổi, được mệnh danh "công chúa nhạc đồng quê" của Mỹ sau khi ra mắt năm 16 tuổi. Năm 2014, cô chuyển sang thể loại pop, ghi dấu ấn với album 1989. Trong gần 20 năm làm nghề, cô nhận 14 tượng vàng Grammy, 30 cúp VMAs, tổ chức nhiều chuyến lưu diễn lớn như The Eras Tour. Doanh thu của tour diễn giúp cô bước vào hàng ngũ tỷ phú với khối tài sản 1,6 tỷ USD, theo Forbes.

Phương Thảo (theo People, Us Weekly)