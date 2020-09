AnhCa sĩ Ed Sheeran và vợ Cherry Seaborn đón con gái đầu lòng hôm 1/9.

Trên Instagram, anh thông báo tin vui bằng tấm hình đôi vớ nhỏ. Ca sĩ cho biết hiện con gái anh rất khỏe mạnh, xinh đẹp. Anh đặt tên con là Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. "Mẹ tròn con vuông cả, chúng tôi như đang ở trên thiên đường vậy", anh viết.

Ed Sheeran bên vợ. Ảnh: Splash News.

Ed Sheeran đón con đầu lòng sau một năm xác nhận thông tin kết hôn với bạn gái lâu năm. Trong bài Remember the Name - ra mắt năm 2019, Sheeran viết, ngụ ý đã kết hôn: "Watch how the lyrics in this song might get twisted / My wife wears red but looks better without the lipstick." (Hãy xem ca từ trong bài hát này có thể gây nhầm lẫn/ Vợ tôi mặc váy đỏ nhưng trông còn xinh đẹp hơn khi không thoa son).

Ed Sheeran gặp Cherry Seaborn từ lớp 11 nhưng họ bắt đầu hẹn hò kể từ mùa hè năm 2015. Cả hai từng chia sẻ về buổi hẹn hò đầu tiên trong bữa tiệc của Taylor Swift. Cherry Seaborn vốn là một vận động viên khúc côn cầu, từng theo học Đại học North Carolina (Mỹ). Trong thời gian hẹn hò, cô và Sheeran giữ kín mối quan hệ, ít khi xuất hiện cùng nhau.

Ed Sheeran sinh năm 1991, gia nhập làng nhạc từ năm 2004, gây chú ý với khả năng sáng tác. Năm 2011, anh phát hành đĩa đơn đầu tay The A Team, lập tức nổi tiếng toàn cầu. Tính đến nay, Ed Sheeran phát hành bốn album, đều đứng đầu bảng xếp hạng hai thị trường Anh và Mỹ. Nam ca sĩ cũng giành bốn giải Grammy, hai giải VMAs và bốn giải Billboards.

Ed Sheeran - 'Perfect' MV "Perfect" của Ed Sheeran. Video: Youtube Ed Sheeran.

Tour diễn quảng bá album Divide của anh lập kỷ lục thế giới về số vé bán (khoảng 8,79 triệu khán giả) và doanh thu (776,2 triệu USD). Anh được vinh danh là "Nghệ sĩ của thập kỷ" tại Vương quốc Anh nhờ thành công về mặt thương mại. Ed hiện là ngôi sao dưới 30 tuổi giàu nhất tại làng giải trí Anh, với khối tài sản ròng khoảng 170 triệu bảng.

Tam Kỳ