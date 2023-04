Ed Sheeran đàn hát khi ra tòa

Ed Sheeran đàn hát bài "Thinking Out Loud" trước thẩm phán, trong phiên tòa cáo buộc anh đạo nhạc "Let's Get It On" của Marvin Gaye.

Ca sĩ là nhân chứng đầu tiên tự bào chữa cho mình, trong phiên xử ngày 27/4 ở New York. Anh kiên quyết phủ nhận cáo buộc sao chép, bị ảnh hưởng bởi ca khúc Let's Get It On. Anh cho biết Thinking Out Loud được lấy cảm hứng từ cuộc sống thực, đặc biệt là tình yêu trọn đời giữa ông bà anh và một mối quan hệ lãng mạn của anh vào thời điểm đó.

Sheeran và Amy Wadge cùng nhau viết ca khúc khi Amy đến nhà ca sĩ ở Anh. Trong khi Wadge đang gảy các hợp âm, anh chợt nảy ra ý "I'm thinking oud loud" (Tôi đang bật tung suy nghĩ ấy thành lời). Câu này cuối cùng trở thành tên và phần điệp khúc bài hát.

Ed Sheeran tại tòa hôm 27/4. Ảnh: AFP

Tại tòa, Sheeran lấy một cây guitar và đàn hát. Theo AP, những người có mặt thích thú thưởng thức. "Khi tôi viết giai điệu này, nó giống như môn ngữ âm học vậy, các từ ngữ tự động xuất hiện", ca sĩ nhấn mạnh việc sáng tác đến với anh tự nhiên, nhanh chóng. Theo lời Sheeran, anh từng viết đến chín ca khúc trong một ngày.

Trước đó, luật sư phía nguyên đơn cho bồi thẩm đoàn xem video Ed Sheeran trình diễn bản mashup Let's Get It On và Thinking Out Loud. Theo họ, đây là lời thú nhận của anh về hành vi đạo nhạc.

Ed Sheeran giải thích hầu hết bài hát pop đều có thể kết hợp với nhau. Anh nói thêm: "Tôi sẽ là một thằng ngốc nếu đứng trên sân khấu trước 20.000 người và thừa nhận đạo nhạc". Phiên xử sẽ tiếp tục vào ngày 1/5.

Ed Sheeran hát Thinking Out Loud Ca khúc "Thinking Out Loud". Video: YouTube Ed Sheeran

Vụ kiện bắt đầu từ năm 2017 bởi những người thừa kế của Ed Townsend, đồng tác giả bài Let's Get It On cùng Gaye. Trong đơn, họ cho rằng Sheeran và Amy Wadge đã cố tình ăn cắp ý tưởng chuỗi bốn hợp âm mang tính biểu tượng của ca khúc. "Tôi nghĩ Sheeran là một nghệ sĩ tuyệt vời với tương lai tuyệt vời, nhưng tôi phải bảo vệ di sản của cha tôi", Kathryn Townsend - con gái Ed Townsend - nói.

Ca khúc 'Let's Get It On' Ca khúc "Let's Get It On", Marvin Gaye hát, sáng tác cùng Ed Townsend. Video: YouTube Rodrigo

Let's Get It On ra đời năm 1973, có hàng trăm triệu lượt nghe trực tuyến, phát trên đài. Thinking Out Loud phát hành năm 2016, được giải Grammy Ca khúc của năm.

Năm 2022, Ed Sheeran thắng kiện Sami Chokri và Ross O'Donoghue, khi hai người này cáo buộc ca khúc Shape Of You của ca sĩ có những điểm tương đồng bài Oh Why của họ. Sheeran nói vụ kiện "thực sự gây tổn hại cho ngành sáng tác". Năm 2017, ca sĩ đã hòa giải với Matt Cardle khi người này cáo buộc bài Photograph có điểm tương đồng Amazing của Cardle. Ed Sheeran sau đó nói hối hận vì thỏa thuận ấy đã mở đường cho nhiều khiếu nại bản quyền không có thật.

Ed Sheeran sinh năm 1991, gia nhập làng nhạc từ năm 2004, gây chú ý với khả năng sáng tác. Năm 2011, anh phát hành đĩa đơn đầu tay The A Team, lập tức nổi tiếng toàn cầu. Sheeran từng giành nhiều giải thưởng như Grammy, Billboard.

Thanh Thanh (theo ABC)