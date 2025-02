Ed Sheeran bị cảnh sát dừng buổi diễn trên phố

Ấn ĐộCa sĩ Anh Ed Sheeran, 34 tuổi, bị cảnh sát địa phương yêu cầu dừng liveshow ngoài trời do "không có giấy phép biểu diễn".

Theo CNN, Ed Sheeran tổ chức mini-concert trên phố Church thuộc thành phố Bengaluru, thu hút nhiều người đến nghe hôm 9/2. Trong video khán giả ghi lại, khi ca sĩ đang trình diễn bản hit Shape of You, một cảnh sát đi tới và rút dây đàn guitar, micro trong sự bất lực của anh.

Ed Sheeran bị cảnh sát Ấn Độ dừng buổi hát rong Màn biểu diễn đường phố của Ed Sheeran bị gián đoạn bởi cảnh sát địa phương. Video: X/ Pop Base

Cơ quan chức năng cho biết họ đã từ chối cấp phép cho nghệ sĩ mở show ở khu vực này trước đó. Một người dân gọi đến đường dây nóng để báo cáo tình hình khi thấy Sheeran bắt đầu chơi nhạc. "Chúng tôi không để anh ấy biểu diễn vì đường Church là nơi đông đúc. Chúng tôi đang cố gắng đảm bảo mọi người di chuyển dễ dàng", ông Shekhar H. Tekkannavar - phó cảnh sát trưởng khu vực trung tâm Bengaluru, nói với CNN.

Tuy nhiên trên Instagram hôm 9/2, Ed Sheeran khẳng định buổi biểu diễn đường phố đã được thông qua. "Chúng tôi có giấy phép. Chương trình được lên kế hoạch từ trước, không phải tự dưng chúng tôi xuất hiện". Hãng tin liên hệ đại diện của nghệ sĩ nhưng chưa nhận phản hồi.

Khoảnh khắc buổi diễn Ed Sheeran bị gián đoạn đạt hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Một số người chỉ trích hành động của cảnh sát, cho rằng buổi hát rong của ca sĩ khó có thể gây rắc rối. Thay vào đó, họ cho rằng chính quyền địa phương nên tập trung vào các vấn đề quan trọng hơn như tắc đường, thiếu nước sạch ở thành phố này. Chính trị gia PC Mohan đăng bài trên X, cho biết "dù là ngôi sao quốc tế, họ vẫn phải tuân theo quy định địa phương - không giấy phép, không biểu diễn".

Ca sĩ Ed Sheeran - chủ nhân của nhiều bản hit như "Perfect", "Thinking Out Loud". Ảnh: AP

Ed Sheeran, 34 tuổi, có lượng lớn người hâm mộ ở Ấn Độ, nhiều lần đến đây biểu diễn. Năm 2024, anh tổ chức concert ở Mumbai, có khoảng 50.000 khán giả. Năm nay, anh trở lại quốc gia này để thực hiện chuyến lưu diễn thứ tư trong sự nghiệp - Mathematics, dừng chân ở sáu thành phố từ ngày 30/1 đến 15/2. Anh vừa hoàn thành hai đêm diễn ở Bengaluru hôm 8 và 9/2, dự kiến tổ chức hai show ở Shillong và Delhi lần lượt vào ngày 12 và 15/2 trước khi đến Trung Quốc cho chặng tiếp theo.

Ca sĩ sinh năm 1991 tại Anh, gia nhập làng nhạc từ năm 2004, gây chú ý với khả năng sáng tác. Năm 2011, anh phát hành đĩa đơn đầu tay The A Team, nổi tiếng toàn cầu. Năm 2019, anh nhận danh hiệu Nghệ sĩ của thập niên nhờ thành công về mặt thương mại trong làng nhạc Anh, do Official Charts Company - tổ chức điều hành các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín nhất nước Anh - công bố. Theo Daily Mail, Sheeran bí mật làm đám cưới với Cherry Seaborn năm 2019, sau bốn năm hẹn hò. Họ có hai con gái, Lyra, năm tuổi và Jupiter, ba tuổi.

Ed Sheeran - Shape of You MV "Shape of You" hiện đạt hơn 6,4 tỷ lượt xem sau tám năm ra mắt. Video: YouTube Ed Sheeran

Phương Thảo (theo CNN)