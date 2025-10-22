Ecuador thả nghi phạm buôn ma túy được Mỹ bàn giao

Ecuador trả tự do cho người đàn ông sống sót sau khi Mỹ tập kích một tàu ngầm nghi chở ma túy, do không tìm thấy bằng chứng phạm tội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/10 thông báo quân đội nước này đã bắn nổ một tàu ngầm chở ma túy trên biển Caribe, khiến hai người thiệt mạng. Quân đội Mỹ giải cứu hai người còn sống sót rồi bàn giao cho giới chức quốc gia của họ là Ecuador và Colombia để truy tố.

Văn phòng Tổng công tố Ecuador ngày 20/10 cho biết họ không ghi nhận thông tin về hành vi phạm tội liên quan đến nam nghi phạm mà Mỹ bàn giao, "do đó, không thể bắt giam người đàn ông này". Nghi phạm cũng không phải là bị cáo trong bất cứ vụ án nào đang chờ xét xử.

Tàu ngầm ma túy bị quân đội Mỹ phá hủy trên biển Caribe. Ảnh: Truth Social/realDonaldTrump

Giới chức Ecuador không tiết lộ danh tính nghi phạm, trong khi truyền thông xác định người này là Andres Fernando Tufino. Sau khi hồi hương, Tufino được đưa đến thành phố ven biển Guayaquil hôm 18/10, được kiểm tra y tế trước khi bắt đầu quy trình pháp lý.

Chính quyền Tổng thống Trump phát động chiến dịch chống ma túy trên biển Caribe hồi đầu tháng 9. Quân đội Mỹ thông báo họ đã không kích 7 xuồng chở ma túy, khiến hơn 30 người chết.

Vị trí Ecuador. Đồ họa: Britannica

Ecuador, từng được coi là một trong những quốc gia an toàn nhất Mỹ Latin, ghi nhận tình trạng bạo lực gia tăng đáng kể những năm gần đây.

Nằm giữa Colombia và Peru, hai quốc gia được coi là "điểm nóng" sản xuất cocaine trên thế giới, Ecuador đã bị các băng đảng biến thành điểm trung chuyển trong đường dây buôn lậu toàn cầu.

Như Tâm (Theo AFP, AP)