Ecuador nói vụ ném đá xe Tổng thống là 'mưu sát'

Bộ trưởng Quốc phòng Ecuador mô tả vụ hàng trăm người ném đá vào đoàn xe của Tổng thống Noboa là "âm mưu ám sát".

"Mức độ hung hăng trong vụ đoàn xe bị tấn công cho thấy đây rõ ràng là âm mưu ám sát và hành động khủng bố nhằm vào Tổng thống", Bộ trưởng Quốc phòng Ecuador Gian Carlo Loffredo ngày 8/10 cho hay.

Khi đang trên đường tới dự buổi lễ khánh thành một nhà máy xử lý nước tại tỉnh Canar hôm 7/10, đoàn xe của Tổng thống Ecuador Daniel Noboa bị khoảng 500 người tấn công bằng gạch đá. Đây là những người tham gia cuộc biểu tình phản đối tình trạng giá nhiên liệu tăng cao ở Ecuador.

Bộ trưởng Môi trường Ecuador Ines Manzano thì cáo buộc người biểu tình đã nổ súng vào xe chở ông Noboa. "Rõ ràng có những vết đạn trên xe của Tổng thống", cho biết, thêm rằng xe của ông cũng có vết đạn.

Video do Văn phòng Tổng thống Ecuador công bố cho thấy xe chở ông Noboa và các quan chức chính phủ bị nứt kính khi người biểu tình tấn công. Tuy nhiên, các vết rạn trên kính nhiều khả năng là do gạch đá, không giống vết đạn bắn.

Tổng thống Ecuador Daniel Noboa phát biểu tại một sự kiện ở thành phố Guayaquil ngày 8/10. Ảnh: AFP

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Loffredo, những người tấn công muốn "gieo rắc hỗn loạn", nhưng không gì có thể ngăn cản Tổng thống Noboa "thực hiện các dự án ở nông thôn, tiếp cận trực tiếp những khu vực cần giúp đỡ nhất".

Tổng thống Noboa không bị thương và 5 người đã bị bắt sau sự việc. Tuy nhiên, Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Ecuador hôm 8/10 thông báo một thẩm phán tuyên bố việc bắt 5 người này là bất hợp pháp và đã ra lệnh thả họ.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên án hành vi bạo lực nhằm vào đoàn xe hộ tống ông Noboa và bày tỏ quan ngại sâu sắc "về tình hình trong bối cảnh các cuộc biểu tình đang diễn ra", đồng thời kêu gọi chấm dứt bạo lực, đối thoại toàn diện để giải quyết bất đồng một cách hòa bình.

Xe của Tổng thống Ecuador bị tấn công Đoàn xe chở Tổng thống Ecuador bị tấn công hôm 7/10. Video: Văn phòng Tổng thống Ecuador

Vụ tấn công xảy ra vài ngày sau loạt cuộc biểu tình nổ ra và ngày càng trở nên bạo lực để phản đối việc Tổng thống cắt giảm trợ giá nhiên liệu, khiến giá dầu diesel tăng vọt. Động thái của ông Noboa, người mới tái đắc cử, nhằm tiết kiệm khoảng một tỷ USD chi tiêu công, phần lớn sẽ được tái đầu tư cho lĩnh vực an ninh.

Người biểu tình đã đình công, chặn đường và bắt cóc 16 binh sĩ trước khi phóng thích họ. Hôm 5/10, một trong những tổ chức đại diện cho người bản địa lớn nhất ở Ecuador cho biết một người biểu tình đã bị quân đội sát hại khi tham gia tuần hành. Hơn 100 người, bao gồm cả người biểu tình và lực lượng an ninh, được cho là đã bị thương. Tổng thống Noboa đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 10 tỉnh.

Huyền Lê (Theo AFP, AP)