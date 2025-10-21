EcoWipes Việt Nam kỷ niệm 15 năm thành lập

Công ty EcoWipes Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập, đánh dấu hành trình 15 năm kiên định tiêu chuẩn quốc tế cho thương hiệu khăn ướt sản xuất tại Việt Nam.

Lễ kỷ niệm của EcoWipes Việt Nam được tổ chức TP HCM tối 19/10 với khoảng 350 khách mời. Chương trình tái hiện hành trình 2010-2025 của doanh nghiệp, khẳng định định hướng nâng chuẩn vận hành trong giai đoạn mới, đồng thời gửi lời tri ân tới khách hàng, đối tác và tập thể nhân sự đồng hành thời gian qua.

Toàn cảnh buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: EcoWipes Việt Nam

Ra đời khi thị trường khăn ướt Việt Nam còn phụ thuộc nhiều vào hàng nhập khẩu, EcoWipes chọn con đường xây dựng nhãn Việt đạt chuẩn quốc tế. Triết lý vận hành "Kỷ luật chất lượng - Discipline of Quality" là đường ray xuyên suốt giúp doanh nghiệp chuẩn hóa quy trình, cải tiến công nghệ và phát triển con người. Đến nay, EcoWipes sở hữu nhà máy hơn 7.000 m2, 14 dây chuyền tự động, công suất trên 60 tấn/ngày (xấp xỉ 22.000 tấn/năm), hệ thống kho bãi - logistics vận hành linh hoạt, bảo đảm chất lượng ổn định cho từng lô hàng.

Bà Lê Thị Bảo Yến - CEO EcoWipes Việt Nam chia sẻ thành tựu đạt được qua các cột mốc trong hành trình 15 năm của công ty. Ảnh: EcoWipes Việt Nam

Bên cạnh các dòng khăn ướt gia dụng, EcoWipes đẩy mạnh vai trò OEM/ODM cho các hệ thống bán lẻ và nhãn hàng lớn trong nước, theo đuổi ba giá trị cốt lõi: an toàn - chất lượng - giá trị thật cho gia đình Việt. Ở thị trường quốc tế, sản phẩm của doanh nghiệp đã có mặt tại Mỹ, Anh, Canada, Australia, New Zealand, Hongkong, Đài Loan, Brunei, Campuchia và nhiều quốc gia châu Phi. "Độ phủ đa thị trường là thước đo cho khả năng đáp ứng tiêu chuẩn khác nhau về an toàn, kiểm nghiệm, nhãn hóa và logistics", đại diện doanh nghiệp khẳng định.

Tại lễ kỷ niệm, doanh nghiệp đã thực hiện nghi thức tri ân các nhân sự gắn bó tròn 10 năm. Những câu chuyện về ca trực xuyên đêm, những lần chuyển dây chuyền công nghệ, hình ảnh lô hàng đầu tiên xuất ngoại... đã phần nào giải thích lý do nhiều người chọn ở lại với EcoWipes. "Nơi đây, nỗ lực được nhìn nhận, kỷ luật nghề được tôn trọng và văn hóa biết ơn được nuôi dưỡng bền bỉ. Đây là 'lợi thế mềm' giúp doanh nghiệp giữ người, truyền lửa và duy trì chuẩn mực chất lượng trong dài hạn", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Ban lãnh đạo EcoWipes Việt Nam trao cổ phần tri ân cho các nhân sự thâm niên trong buổi lễ. Ảnh: EcoWipes Việt Nam

Xác định con người là cốt lõi, EcoWipes chú trọng đào tạo đội ngũ kế cận bằng cách chuẩn hóa quy trình giúp nhân viên mới hòa nhập với môi trường làm việc mới, triển khai chương trình huấn luyện kỹ năng vận hành - quản trị chất lượng, khuyến khích đề xuất cải tiến tại hiện trường sản xuất. Doanh nghiệp áp dụng hệ thống đánh giá theo mục tiêu (KPI/OKR) để liên kết năng lực cá nhân với mục tiêu phòng ban, tăng tính minh bạch và hiệu suất phối hợp liên phòng.

Ông Lê Ngọc Lâm - Chủ tịch HĐQT Ecowipes Việt Nam chia sẻ cảm xúc về hành trình 15 năm và định hướng hoạt động cho giai đoạn tiếp theo. Ảnh: EcoWipes Việt Nam

Bước vào giai đoạn mới, doanh nghiệp xác lập 5 trụ cột hành động. Thứ nhất, con người và tự động hóa bằng việc đầu tư máy móc đi cùng đào tạo kỹ năng, kỷ luật nghề và văn hóa an toàn. Thứ hai, liên kết chuỗi cung ứng nội địa nhằm tăng chủ động nguyên liệu, nâng cao truy xuất và kiểm soát chất lượng. Thứ ba là phát triển công thức và vật liệu thân thiện, gia tăng trải nghiệm sử dụng. Thứ tư, mở rộng xuất khẩu ưu tiên các thị trường tiêu chuẩn cao, củng cố năng lực tuân thủ đa chuẩn. Cuối cùng chính là bổ sung dịch vụ và giá trị gia tăng (thiết kế - đóng gói - logistics) để tối ưu chi phí và tốc độ cho đối tác.

EcoWipes đặt mục tiêu bứt phá mạnh mẽ hơn trong cả thị trường nội địa lẫn quốc tế, tiếp tục đóng góp những sản phẩm chuẩn mực cho người tiêu dùng.

