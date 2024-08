Ecovacs X5 Pro Omni - robot hút bụi có công suất mạnh nhất

Deebot X5 Pro Omni là robot có khả năng nâng cao giẻ nhất, ở mức 15 mm. Thông số này giúp máy hoạt động liền mạch khi gặp thảm cao, không phải quay về trạm cất giẻ như model của đối thủ Dreame. Việc nâng giẻ cũng hạn chế nhược điểm kém linh hoạt của phương thức lau xoay so với lau rung thông thường.

Điểm nâng cấp lớn khác của X5 là khả năng giặt giẻ bằng nước nóng 70 độ C, cao nhất thị trường (X2 là 55 độ C). Nhiệt độ cao giúp dễ tẩy rửa vết dầu mỡ hơn, trong khi nước ấm cùng hệ thống lau xoay có áp lực sẽ hiệu quả hơn so với nước nhiệt độ thường.