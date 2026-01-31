Thứ bảy, 31/1/2026
Thứ bảy, 31/1/2026, 05:00 (GMT+7)

Ecovacs T90 Pro Omni - robot với con lăn dài 27 cm

Deebot T90 Pro Omni là robot có hệ thống lau con lăn dài nhất với 27 cm, kết hợp 16 kim phun giúp phân bổ nước đều hơn cùng hệ thống giặt ngâm nước nóng trên trạm sạc.

Trải nghiệm Ecovacs Deebot T90 Pro Omni
 
 

Trải nghiệm robot hút bụi Ecovacs Deebot T90 Pro Omni.

Tuấn Hưng - Trường Giang

