Ecovacs T90 Pro Omni - robot lau con lăn dài 27 cm

Ecovacs T90 Pro Omni có thể coi là phiên bản giá tốt của X11 ra mắt cuối năm ngoái. Model này trang bị nhiều tình năng tương tự, thậm chí một số nhỉnh hơn nhưng giá bán rẻ hơn so với "đàn anh". Dòng T series của Ecovacs gần đây tập trung vào tính thực dụng, tối ưu nhiều tính năng, công nghệ so với giá thành để phổ cập phân khúc dưới 20 triệu đồng. So với X11, T90 không bằng ở thiết kế kiểu dáng dáng cao cấp, dung lượng pin thấp hơn.