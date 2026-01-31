Ecovacs T90 Pro Omni - robot lau con lăn dài 27 cm

Trải nghiệm Ecovacs Deebot T90 Pro Omni
Trải nghiệm robot hút bụi Ecovacs Deebot T90 Pro Omni.
Ecovacs T90 Pro Omni có thể coi là phiên bản giá tốt của X11 ra mắt cuối năm ngoái. Model này trang bị nhiều tình năng tương tự, thậm chí một số nhỉnh hơn nhưng giá bán rẻ hơn so với "đàn anh". Dòng T series của Ecovacs gần đây tập trung vào tính thực dụng, tối ưu nhiều tính năng, công nghệ so với giá thành để phổ cập phân khúc dưới 20 triệu đồng. So với X11, T90 không bằng ở thiết kế kiểu dáng dáng cao cấp, dung lượng pin thấp hơn.
Nâng cấp đáng kể nhất trên T90 là hệ thống lau con lăn Ozmo Roller 3.0 dài 27 cm, dài hơn 50% so với hệ thống trên X11. Với 16 kim phun nước, máy cũng phân bổ nước đều hơn trên con lăn so với 8 của Roborock. Máy cũng sử dụng chổi chính kiểu mới, khuyết trục một bên giúp chống rối tóc, lông thú cưng.
Tuấn Hưng - Trường Giang