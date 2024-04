Ecovacs T30 Pro Omni - robot dọn dẹp khi bị đá

Ecovacs lần đầu đưa tính năng điều khiển bằng cách chạm chân lên robot. Ở trạng thái đang ở dock sạc, người dùng chỉ cần đá nhẹ vào cạnh trước, robot sẽ bắt đầu quá trình dọn dẹp. Đây là tính năng nhỏ nhưng khá tiện dụng trong thực tế, giúp ra lệnh rảnh tay và không phải thêm thao tác cúi người bấm nút hay mở điện thoại.

Người dùng cũng có cách khác để điều khiển rảnh tay bằng giọng nói qua trợ lý Yiko. Tuy nhiên, trợ lý ảo của Ecovacs chưa hỗ trợ tiếng Việt và câu lệnh "Ok Yiko" thường bị các thiết bị thông minh Google nhận nhầm do phát âm gần giống "Ok Google".