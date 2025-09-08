Ecovacs ra mắt loạt sản phẩm mới tại IFA 2025

ĐứcEcovacs chọn triển lãm IFA 2025 diễn ra ở Berlin nhằm giới thiệu những đổi mới công nghệ và sản phẩm mới, ngày 5-9/9.

Tại triển lãm, ông David Cheng Qian, Phó chủ tịch tập đoàn Ecovacs, kiêm CEO Ecovacs Robotics đã giới thiệu những đột phá mới của doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ làm sạch. Ông cho biết, các sản phẩm robot của Ecovacs xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dùng, doanh nghiệp ứng dụng những công nghệ mới nhằm tinh gọn và nâng trải nghiệm sử dụng.

Gian hàng Ecovacs tại IFA 2025. Ảnh: Ecovacs

Ecovacs ra mắt Deebot X11, máy hút bụi đầu tiên của hãng ứng dụng công nghệ PowerBoost nhằm tối ưu thời gian sử dụng và dung lượng pin. Máy tích hợp công nghệ Ozmo Roller 2.0 với áp lực 3.800 Pa ở mức 200 vòng/ phút để xử lý vết bẩn. Từ khi ra mắt lần đầu trên dòng X8, công nghệ này giúp Ecovacs định nghĩa lại tiêu chuẩn làm sạch sâu, doanh số gần 1,5 triệu sản phẩm bán ra toàn cầu.

Deebot X11 trang bị công nghệ làm sạch cạnh TruEdge 3.0, mở rộng phạm vi 1,5cm. Trạm Omni tích hợp công nghệ hút bụi không túi giúp loại bỏ nhu cầu dùng túi rác, giảm chi phí và thân thiện môi trường. Trợ lý Agent Yiko kết hợp trợ lý giọng nói truyền thống và LLM, chủ động phân tích dữ liệu không gian, thói quen để lập kế hoạch vệ sinh thông minh, hướng đến trải nghiệm tự hành.

Tại triển lãm, Deebot tham gia hệ sinh thái Matter và đạt chứng nhận bảo mật IoT cấp "kim cương" từ UL Solutions, theo công bố của Ecovacs. Doanh nghiệp này cũng hợp tác BSH ra mắt robot hút bụi và lau nhà âm tường. Ở mảng vệ sinh hồ bơi, Ecovacs giới thiệu dòng robot UltraMarine trang bị nhiều chổi lăn, đa dạng chế độ làm sạch, giúp hãng củng cố danh mục robot ngoài trời.

Dòng sản phẩm Deebot X11 ra mắt tại IFA 2025. Ảnh: Ecovacs

Theo công bố của Ecovacs, dòng robot lau kính Winbot đạt doanh thu hơn 100 triệu USD năm ngoái. Phiên bản Winbot W2S và W2S Omni năm nay tích hợp công nghệ TruEdge và hệ thống lập kế hoạch đường đi Win-Slam 4.0. Năm ngoái, dòng robot cắt cỏ Goat cũng ghi nhận doanh thu tăng 186,7% và sản lượng bán ngoài Trung Quốc tăng 271,7% so với cùng kỳ năm trước. Tại triển lãm này, Ecovacs giới thiệu Goat A3000 LiDAR trang bị nền tảng năng lượng 32V Energetic Platform, hệ thống Dual Blade-Discs và Dual LiDAR nhằm mang đến khả năng dẫn đường tự động, cắt cỏ và tránh chướng ngại vật.

Ecovacs công bố năm ngoái đầu tư 123 triệu USD và R&D. Đến tháng 7 năm nay, công ty này công bố khoản đầu tư 27,8 triệu USD để xây nhà máy sản xuất linh kiện lõi và thân robot tại Trung Quốc. Hiện, hệ sinh thái công nghệ của Ecovacs gồm pin, động cơ, hệ thống làm sạch và AI, ứng dụng trong các dòng sản phẩm Deebot, Winbot, Goat và các danh mục sản phẩm đang mở rộng.

Tuấn Vũ