Ecovacs công bố Sơn Tùng M-TP là đại sứ thương hiệu

Ecovacs Robotics, thương hiệu về robot dịch vụ chọn Sơn Tùng M-TP làm đại sứ thương hiệu đầu tiên của hãng tại Việt Nam.

Nam ca sĩ sẽ đại diện cho ngành hàng robot hút bụi thông minh. Theo đại diện thương hiệu, sự hợp tác này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, mở ra hành trình mới nơi công nghệ gặp gỡ tinh thần sáng tạo. "Hai bên sẽ cùng nhau tạo ra khác biệt và dẫn đầu như đúng tinh thần mới nhất của Ecovacs: Xtra in Every Way, Ahead in Every Play (hết mình mọi cách, dẫn đầu mọi cuộc chơi)", đại diện cho biết.

Sơn Tùng M-TP là một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng hàng đầu tại Việt Nam, chinh phục hàng triệu fan bằng những bản hit đình đám cùng những sân khấu bùng nổ. Không chỉ ghi dấu ấn trong âm nhạc, anh còn là biểu tượng của sự đổi mới, khởi tạo xu hướng và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Đây cũng chính là tinh thần mà Ecovacs luôn theo đuổi trong suốt 27 năm nhằm nâng tầm trải nghiệm sống của các gia đình.

Sơn Tùng trở thành đại sứ thương hiệu đầu tiên của Ecovacs tại Việt Nam. Ảnh: Ecovacs

Đại diện thương hiệu cho biết, sự hợp tác giữa Ecovacs và nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP thể hiện tầm nhìn của hãng: tiên phong đổi mới, dẫn đầu xu hướng và kiến tạo chuẩn mực mới. Đây cũng là lời khẳng định cho cam kết của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam, mang đến những trải nghiệm thông minh và đầy cảm hứng trong cuộc sống hiện đại.

Việc công bố nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP làm đại sứ thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam đánh dấu bước ngoặt quan trọng của Ecovacs khi bước vào giai đoạn tăng trưởng chiến lược mới. Động thái cho thấy hãng công nghệ muốn đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam đồng thời kết nối với văn hóa và con người bản địa.

Ông Đào Hải Đăng - Đại diện Ecovacs tại Việt Nam chia sẻ, việc đồng hành cùng Sơn Tùng M-TP - ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam là quyết định chiến lược quan trọng của Ecovacs, không đơn thuần chỉ là một hợp tác truyền thông.

Việt Nam là một trong những thị trường quốc tế quan trọng nhất, đóng vai trò then chốt trong chiến lược mở rộng toàn cầu của hãng. Đây là thị trường với người tiêu dùng năng động, luôn khao khát đổi mới và sẵn sàng tiên phong đón nhận những công nghệ đột phá.

"Chúng tôi nhận thấy sự tương đồng đặc biệt giữa triết lý sáng tạo không ngừng của Sơn Tùng M-TP và tinh thần Ecovacs theo đuổi: tiên phong, khác biệt và luôn dẫn đầu. Sự kết hợp giữa thương hiệu công nghệ và nghệ sĩ tài năng sẽ tạo nên sức mạnh cộng hưởng, mở ra chương mới trong hành trình phát triển bền vững của hãng tại Việt Nam", ông Đăng nói thêm.

Sơn Tùng M-TP thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo của Ecovacs. Ảnh: Ecovacs

Ngày 22/9 sắp tới, Ecovacs cùng đại sứ thương hiệu Sơn Tùng M-TP sẽ khởi động hoạt động đầu tiên với sự kiện mang tầm vóc quốc tế mang tên "Xtra in Every Way, Ahead in Every Play". Tại sự kiện hãng sẽ ra mắt robot hút bụi mới với công nghệ độc quyền lần đầu tiên xuất hiện, định nghĩa lại chuẩn mực thiết bị làm sạch tự động.

Ngoài Sơn Tùng M-TP trong vai trò đặc biệt, dàn khách mời hơn 500 KOL/KOC, chuyên gia và nhà sáng tạo hàng đầu từ 7 quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Yên Chi