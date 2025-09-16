Ecopark tung bộ sưu tập penthouse tại đô thị 220 ha

18 căn sky villa thiết kế thông tầng, trần cao gần 8 m, nằm ở vị trí cao nhất tháp Sky Retreat, có tầm nhìn bao quát "đô thị rừng" Eco Retreat 220 ha, phía Tây TP HCM.

Các căn penthouse thuộc bộ sưu tập Sky Premium. Trước đó, cũng trong bộ sưu tập này, nhà sáng lập Ecopark đã giới thiệu các sản phẩm Garden Villa (ở tầng tiện ích) và Sky Duplex (ở tầng 20-21). Tất cả đều có thiết kế thông tầng (duplex), nằm trong tòa tháp căn hộ Sky Retreat.

Theo chủ đầu tư, Sky villa phù hợp chủ nhân thành đạt, đề cao sự riêng tư, muốn sống trên tầng cao. Sản phẩm nằm ở tầng 40-41, tổng chiều cao trần hai tầng lên đến 7,8 m. Chiều cao thông tầng tạo nên sự khoáng đạt cho thiết kế nội thất, giúp các căn hộ có sự sang trọng cùng tầm nhìn bao quát, nhiều ánh sáng tự nhiên.

Sky villa thuộc bộ sưu tập Sky Premium nằm trên hai tầng cao nhất của tòa tháp Sky Retreat. Ảnh: Ecopark

Theo đại diện nhà sáng lập, tầm nhìn là yếu tố đắt giá nhất của sky villa. Vị đại diện ví những chủ nhân căn hộ như sở hữu cả bầu trời với tầm nhìn 360 độ. Tầm nhìn này ôm trọn đường chân trời phía tây TP HCM, dòng sông cùng 4 triệu cây, hoa tại đô thị Eco Retreat. Độ cao này cũng giúp gia chủ tận hưởng sự yên tĩnh, thiết lập cộng đồng riêng tư ngay trong tổ hợp Sky Retreat.

"Chủ nhân của Sky villa là những người giàu có, thành đạt. Để cân bằng và tái tạo nguồn cảm hứng cho công việc, họ cần có những không gian sống là khoảng nghỉ, nơi trị liệu, phục hồi tái tạo thân - tâm - trí riêng tư trên tầng cao riêng biệt", đại diện Ecopark nói.

Không gian ngập ánh sáng tự nhiên với chiều cao trần gần 8 m. Ảnh: Ecopark

Các "biệt thự trên không" có diện tích lớn. Trong đó, căn lớn nhất lên đế 265 m2, giúp gia chủ linh hoạt sắp xếp không gian sống cho các thành viên. Một số căn sky villa sở hữu sân vườn riêng giúp chủ nhân thưởng thức thiên nhiên, sáng tạo các không gian yêu thích, sắp đặt nơi làm việc tại nhà mà không giới hạn diện tích

Cư dân tại đây hưởng hệ sinh thái tiện ích ngay tại khối đế tòa tháp. Công trình có hai tầng hầm, 2.222 chỗ để xe, hai sảnh đón, bốn phòng chờ. Không gian Clubhouse 2.500 m2 tại tầng hai là khu vực kết nối cư dân với hồ bơi bốn mùa điện phân muối, phòng xông hơi nóng lạnh, gym, yoga, phòng vui chơi trẻ em, thư viện, sinh hoạt cộng đồng...

Sky villa còn hưởng các tiện ích chung được Ecopark thiết kế ngay trong nội khu rộng 30.000 m2. Hệ tiện ích gồm hệ thống ba quảng trường theo chủ đề riêng. Quảng trường Suối Mây bắt đầu từ dòng thác tràn, chảy qua vườn nhiệt đới, là không gian thư giãn. Quảng trường Ánh Sáng là nơi đón tia nắng bình minh đầu ngày và dịu nhẹ từ 15h nhờ bóng mát của hai tòa tháp, cung cấp không gian, BBQ, xem phim ngoài trời hoặc ngắm sao đêm. Quảng trường Thể thao tạo không gian vận động ngoài trời.

Trước Sky Villa tại Sky Retreat, nhà sáng lập Ecopark đã phát triển penthouse tại nhiều dự án khắp cả nước. Đơn vị có các tòa tháp cao tầng như Sol Forest, Sky Forest (Ecopark, Hưng Yên) - hai tòa tháp xanh cao top đầu thế giới; The Landmark thuộc Swan Lake Residence (Ecopark, Hưng Yên) - phức hợp khoáng nóng cao tầng tại gia đầu tiên trên thế giới... Penthouse tại đây hút khách hàng thành đạt, muốn tận hưởng cuộc sống riêng tư.

Bên trong một căn penthouse tại Ecopark Hưng Yên. Ảnh: Ecopark

Theo ông Nguyễn Thành Quang - Phó giám đốc kinh doanh Ecopark, những căn penthouse có nhiều điểm hấp dẫn, hút khách hàng bao gồm sự khan hiếm về mặt vị trí. Sản phẩm nằm ở nơi cao nhất, riêng tư nhất, tầm nhìn đẹp nhất. Penthouse cũng có diện tích lớn nhất để đáp ứng được tiêu chuẩn về không gian sống của gia chủ. Các căn hộ này cũng ít ỏi về số lượng, trở thành tài sản sưu tầm.

"Chẳng hạn, tại Ecopark Hưng Yên, người thành đạt thích sưu tầm penthouse như bộ sưu tập hàng hiệu không thể thiếu, chuyển vào ở ngay sau khi mua căn hộ và không cho thuê lại. Họ chọn phong cách sống, sau đó mới tính đến những yếu tố mang tính đầu tư", ông Quang nêu.

Penthouse lần đầu xuất hiện tại New York trên tầng cao nhất của tòa Arietta Apartments (nay là 1107 Fifth Avenue), dành riêng cho giới siêu giàu. Từ đó, mô hình này dần phổ biến tại các đô thị lớn trên thế giới như một biểu tượng của phong cách sống riêng tư và biệt lập trên tầng cao.

Tại Việt Nam, theo các chuyên gia bất động sản, số người giàu trong độ tuổi 35-45 tăng nhanh nhất và có xu hướng chọn không gian sống hiện đại trên tầng cao. Vì vậy, phân khúc thông tầng như penthouse hay duplex, nhu cầu luôn cao. Trong những năm gần đây, một số dự án cao cấp còn thiết kế chuyên biệt 100% duplex để đáp ứng nhu cầu của khách hàng cao cấp.

Hoài Phương