Ecopark ra mắt khu biệt thự mô phỏng làng cổ

Nghệ AnBiệt thự đảo The Grand Island rộng 16 ha lấy cảm hứng từ những ngôi làng cổ châu Âu, được định vị là sản phẩm cao cấp nhất tại đô thị Eco Central Park 200 ha.

The Grand Island thuộc phân khu Đảo Châu Âu - từng được PropertyGuru Asia Property Awards vinh danh "Dự án nhà ở phong cách nhất châu Á 2025". Khu biệt thự gồm 9 nhánh đảo đẹp nhất phân khu, được phát triển trên quy mô 16 ha, tận dụng những đường cong uốn lượn để mở ra tầm nhìn mặt nước.

Không gian mặt nước bao bọc biệt thự. Ảnh: Ecopark

Cảm hứng chính tạo nên không gian, thiết kế The Grand Island là những ngôi làng cổ như Giethoorn ở Hà Lan hay Colmar, Gordes ở Pháp.

Nhà sáng lập cho biết muốn tái hiện nét "cổ tích" của Giethoorn - "ngôi làng không đường" với những mái dốc, nép mình bên dòng nước xanh. Điểm đặc biệt nhất của Giethoorn là hệ thống kênh đào len lỏi khắp làng, thay thế hoàn toàn cho đường bộ. Những ngôi nhà được nối với nhau bằng hơn 170 cây cầu gỗ. Không gian nơi đây chậm rãi, tạo cảm giác bình yên, cân bằng cho cư dân.

Kiến trúc cổ kính với hệ mái dốc tại biệt thự The Grand Island. Ảnh: Ecopark

Từng căn biệt thự đảo được phối màu sắc trang nhã, nổi bật là hệ mái ngói có độ dốc 30–60 độ. Từ tầng hai lên đến đỉnh mái được nhấn cách điệu các đường nét đặc trưng của ngói nung Bát Tràng. Màu sắc của vật liệu tự nhiên tạo ra trải nghiệm thị giác khác biệt, chuyển tiếp từ từ màu tường, các chi tiết của gỗ biến tính tại ban công hay hệ mái ngói nâu trầm xen lẫn trong sắc màu của cây xanh và mặt nước.

Biệt thự The Grand Island nằm trong khu compound riêng tư. Ảnh: Ecopark

Nhịp sống tại The Grand Island cũng được thiết kế để cư dân thư giãn mỗi ngày. Các căn biệt thự nằm trong khu compound với hệ an ninh 24/7. Quy hoạch tầng xanh che phủ, hệ thực vật mặt đất, dòng nước cùng sự sắp xếp đường cong thế đất giúp làm dịu khí hậu, tạo những làn gió từ mặt nước thổi vào.

Theo nghiên cứu thực tế của đơn vị, lối quy hoạch này có thể xua đi cái nóng mùa hè. "The Grand Island hiện ghi nhận nhiệt độ giảm hơn 5 độ C so với khu vực trung tâm Vinh", đại diện Ecopark cho biết. Nhờ vậy, giá trị và chất lượng sống của cư dân được nâng cao, khi có thể duy trì các hoạt động ngoài trời, giảm bớt chênh lệch nhiệt độ của sân vườn so với trong nhà.

Eco Central Park là dự án khu đô thị lớn nhất của Ecopark tại khu vực Bắc Trung Bộ. Dự án có quy mô gần 200 ha, nằm ở phường Trường Vinh, Nghệ An. Ngoài biệt thự Đảo Châu Âu, đô thị này đã giới thiệu phân khu thương mại The Campus, phân khu cao tầng Central Park Residences, phân khu trung tầng Swanlake, đồng thời bàn giao nhiều phân khu đón hàng nghìn cư dân về sinh sống. Đô thị này cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi, nghệ thuật, thể thao, hình thành nhịp sống và đón du khách đến trải nghiệm.

