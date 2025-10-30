Ecopark lần đầu ra mắt biệt thự rừng tại đô thị 220 ha

Biệt thự rừng Retreat Forest nằm giữa 24 khu vườn tiện ích, rộng 135.000 m2, lấy cảm hứng từ liệu pháp tắm rừng Nhật Bản, thuộc đô thị Eco Retreat 220 ha phía Tây TP HCM.

Dòng sản phẩm được nhà sáng lập giới thiệu sáng 29/10. Khác với các loại hình sản phẩm đã giới thiệu trước đây, mô hình biệt thự được bao quanh bởi mảng xanh lên tới 135.000 m2, được quy hoạch theo triết lý "rừng là nhà".

Phân khu Retreat Forest rộng 56,2 ha, nằm tại vùng lõi của khu đô thị sinh thái Eco Retreat. Dự án được quy hoạch với tỷ lệ 68% diện tích cho cảnh quan, 17% cho hạ tầng và chỉ 15% cho nhà ở. Cách bố trí này thể hiện định hướng quen thuộc của Ecopark - ưu tiên thiên nhiên, giảm mật độ xây dựng, tạo không gian sống cân bằng và bền vững.

Không gian biệt thự mẫu Retreat Forest. Ảnh: Ecopark

Theo chủ đầu tư, Retreat Forest được phát triển dựa trên cơ sở khoa học của liệu pháp tắm rừng Nhật Bản - phương pháp giúp con người thư giãn, tái tạo năng lượng thông qua tương tác với thiên nhiên. Từ đó, cư dân có thể thiền, thưởng trà, tập luyện hoặc chỉ đơn giản là sống chậm, tận hưởng bầu không khí yên tĩnh giữa rừng.

Không gian tại Retreat Forest được kiến tạo theo phương pháp trồng túi rừng Miyawaki do Giáo sư Akira Miyawaki khởi xướng. Hơn 30 loài thực vật bản địa được các chuyên gia nghiên cứu, trồng cộng sinh, sắp xếp phù hợp với cách tương tác, sinh trưởng, hình thành hệ sinh thái khép kín, tạo nên những túi rừng phát triển tự nhiên.

Biệt thự nằm giữa cảnh quan xanh. Ảnh: Ecopark

Dựa trên liệu pháp này, phù hợp với địa hình, thổ nhưỡng, nhà sáng lập Ecopark kiến tạo Retreat Forest gồm 24 khu rừng tương ứng với 24 khu vườn tiện ích như vườn Sương Mai, vườn Đung Đưa, vườn Hoa Nhỏ, vườn Bình Minh, vườn Nghệ Thuật, vườn Trà, vườn Bách, vườn Ánh Trăng... theo 4 chủ đề tương tác khác nhau. Mỗi khu vườn mang một chủ đề trải nghiệm khác nhau, khuyến khích cư dân giao lưu, kết nối và tận hưởng cuộc sống giữa thiên nhiên.

Các căn biệt thự tại Retreat Forest được bố trí đan xen, giữa các khu vườn chủ đề, nằm ẩn mình dưới tán cây. Ecopark thiết kế 23 mẫu biệt thự ba tầng, trong đó 18 mẫu có tầng hầm trải nghiệm riêng tư - điểm khác biệt so với các dòng sản phẩm trước đây.

Tầng hầm trải nghiệm bên trong một căn biệt thự mẫu. Ảnh: Ecopark

Theo nhà sáng lập Ecopark, kiểu không gian phổ biến trong các thiết kế biệt thự hiện nay là phòng khách tích hợp phòng sinh hoạt, giải trí của gia đình. Những hoạt động nghỉ ngơi hay sự riêng tư của gia chủ thường được đưa vào không gian phòng ngủ master, ví dụ tích hợp phòng thay đồ, phòng trưng bày các bộ sưu tập hàng thời trang, trang sức hay phòng sưu tầm đồ cổ thường tích hợp vào một phần của phòng khách.

Cách thiết kế phổ biến này gặp thách thức khi xu hướng của sự cá nhân hóa ngày càng cao. Gia chủ cần những không gian riêng, trải nghiệm riêng. Tầng hầm trải nghiệm của Retreat Forest ra đời để giải bài toán này.

Tầng hầm đều được thiết kế theo nguyên tắc lấy gió mát và đối lưu không khí bên trong, là nơi để gia chủ tùy biến theo sở thích riêng. Theo đại diện Ecopark, không gian này là lời đáp cho nhu cầu cá nhân hóa không gian sống, hướng đến phong cách "quiet luxury" - sang trọng trong thầm lặng.

Nằm trong nội khu Retreat Forest, chủ đầu tư Ecopark xây dựng clubhouse rộng 4.000 m2 với bể bơi, nhà hàng, quán cà phê, phòng gym và yoga... phục vụ nhu cầu sinh hoạt và giao lưu cộng đồng.

Theo ông Nguyễn Thành Quang, Phó giám đốc Kinh doanh Ecopark, Retreat Forest được định hướng phong cách sống cân bằng, nơi cư dân tìm lại sự kết nối với thiên nhiên và chính mình. Dự án nằm trong kế hoạch phát triển dài hạn của Ecopark tại phía Tây TP HCM, hướng đến mô hình đô thị xanh - trị liệu - nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố.

Hệ thống cây xanh tại Eco Retreat được ươm trồng từ nhiều năm trước tại các vườn gần dự án, thích nghi tốt với khí hậu địa phương, đảm bảo sinh trưởng khi đưa vào trồng trong khuôn viên Retreat Forest.

Eco Retreat là khu đô thị quy mô lớn nhất của Ecopark tại khu vực phía Nam. Dự án cách trung tâm TP HCM khoảng 40 phút di chuyển qua các tuyến cao tốc, vành đai 3, đường Võ Văn Kiệt nối dài. Trước Retreat Forest, dự án đã giới thiệu phân khu cao tầng Sky Retreat, khu biệt thự đảo Retreat Island, khu nhà thấp tầng Home Retreat.

Hoài Phương