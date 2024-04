Ecopark chọn Coteccons xây trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo tại Vinh

Nghệ AnCoteccons sẽ là tổng thầu thi công xây dựng phần thô, hoàn thiện mặt ngoài nhà, hệ thống thoát nước mưa phân khu The Campus, dự án Eco Central Park của nhà sáng lập Ecopark.

Lễ ký kết hợp tác thi công xây dựng phân khu 7B (The Campus) giữa 2 bên diễn ra tại văn phòng dự án Eco Central Park. Phân khu The Campus rộng 15 ha, chiếm khoảng 13% diện tích của toàn dự án (Eco Central Park rộng gần 200 ha), được định hướng phát triển thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo mới tại Nghệ An.

Phối cảnh The Campus. Ảnh: Ecopark

The Campus sở hữu vị trí giao lộ của 2 tuyến giao thông huyết mạch trong khu đô thị. Một mặt, phân khu giáp đại lộ Âu Cơ rộng 34 mét, kề cận tòa tháp Central Park Residences - nơi cung cấp những tiện ích 5 sao đẳng cấp. Mặt khác, The Campus hướng về đại lộ Nguyễn Sỹ Sách kéo dài có chỉ giới đường đỏ rộng tới 70 mét, chỉ kém tuyến đường rộng nhất tỉnh Nghệ An hiện nay là tuyến đại lộ Vinh - Cửa Lò 2 mét.

Vị trí The Campus trong tổng thể dự án. Ảnh: Ecopark

Với quan điểm "nhà là ngôi trường vui nhất của con", chủ đầu tư thiết kế trong vòng bán kính 500-1.200 mét của The Campus là tập hợp các trường tiểu học, phổ thông liên cấp tiêu chuẩn quốc tế, trung tâm học tập, nhà sách, thư viện chuyên đề, công viên chủ đề rộng 15.000 m2. Tại đây cũng quy tụ những lớp học, câu lạc bộ tiêu chuẩn quốc tế để các cư dân nhí có môi trường sinh hoạt, học tập, được đào tạo nghệ thuật, khoa học, tư duy và kỹ năng của một công dân toàn cầu.

Ông Võ Hoàng Lâm, Tổng giám đốc Coteccons Group cho biết, đơn vị luôn hướng đến việc kiến tạo tương lai, xây dựng những công trình giá trị phục vụ sự phát triển của đất nước. Đơn vị cam kết sẽ mang đến công trình những giải pháp sáng tạo, hiệu quả và chất lượng nhất, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng của dự án, để "cùng Ecopark cung cấp cho thị trường những sản phẩm hoàn hảo và mang dấu ấn của cả 2 bên".

The Campus thiết kế những con phố giáo dục, tập trung các lớp học, CLB tiêu chuẩn quốc tế. Ảnh: Ecopark

Theo nhà sáng lập Ecopark, Eco Central Park là dự án tâm huyết của đơn vị, với mục tiêu xây dựng một biểu tượng sống mới tại miền Trung. Với khu The Campus, chủ đầu tư muốn hiện thực hóa quan điểm "đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai" cũng như góp phần lan tỏa tinh thần hiếu học của người Nghệ Tĩnh. Do đó, đơn vị có tiêu chí khắt khe hơn khi chọn tổng thầu xây dựng.

Coteccons là thương hiệu nhà thầu hàng đầu Việt Nam, gắn liền với nhiều dự án lớn như: Landmark 81, the MarQ, Casino Nam Hội An, Ecopark Swan Lake Residences, Ecopark Sky Forest.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Coteccons là 21.652 tỷ đồng. Trong đó, lượng tiền mặt lên đến 4.304 tỷ đồng, chiếm 20% tổng tài sản (chưa bao gồm khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư tài chính khác). Giai đoạn này, Coteccons ghi nhận doanh thu 9.784 tỷ đồng, lợi nhuận gần 136 tỷ đồng.

Mô hình trường liên cấp quốc tế sẽ được xây dựng tại The Campus vào tháng 6. Ảnh: Ecopark

Nhà sáng lập Ecopark có 21 năm kinh nghiệm phát triển bất động sản xanh. Ecopark tạo dấu ấn với Thành phố xanh Ecopark (gần 500 ha) ở phía Đông Hà Nội, nơi hội tụ hệ thống giáo dục đa dạng, tiêu chuẩn quốc tế gồm 3 trường đại học quốc tế và Việt Nam, 3 trường liên cấp chất lượng cao. Cụ thể là Đại học Anh quốc Việt Nam BUV, Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam, Đại học Chu Văn An, Học viện Els Performance Golf Academy, phổ thông liên cấp Đoàn Thị Điểm Greenfield, phổ thông liên cấp Edison... Ecopark còn có hơn 20 trường mầm non, hàng loạt câu lạc bộ ngoại khóa, các trung tâm ngoại ngữ, nghệ thuật, năng khiếu kỹ năng sống...

Hoàng Anh