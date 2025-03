Economy City đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai

Sở Xây dựng Hưng Yên xác nhận dự án Economy City đủ điều kiện đưa vào kinh doanh nhà ở thấp tầng hình thành trong tương lai tại văn bản ban hành cuối tháng 1.

Dự án Economy City do Công ty Cổ phần Hoàng Vương Hưng Yên làm chủ đầu tư, tọa lạc tại thị trấn Như Quỳnh và xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Trên khu đất rộng hơn 36 ha, chủ đầu tư quy hoạch khu đô thị thành 4 phân khu chức năng: phân khu Truyền thống - Hưng thịnh, phân khu Kinh tế đêm - Thịnh vượng, phân khu Tài chính - Cát tường, phân khu Ẩm thực - Phú quý. Diện tích dành cho cảnh quan lên tới 5.8 ha, mang tới khoảng xanh sinh thái khắp khu đô thị. Kiến trúc Economy City kết hợp phong cách tân cổ điển châu Âu với nét hiện đại, sang trọng.

Bổ sung vào nguồn cung thấp tầng đủ pháp lý

Pháp lý là một trong những yếu tố được khách hàng và nhà đầu tư đặc biệt quan tâm đối với một sản phẩm bất động sản. Theo đó, những dự án toàn diện, minh bạch và rõ ràng có lợi thế cạnh tranh hàng đầu.

Economy City cung cấp nguồn sản phẩm thấp tầng đủ pháp lý cho thị trường. Ảnh phối cảnh chủ đầu tư Hoàng Vương Hưng Yên

Nằm tại cửa ngõ phía Đông Thủ đô, Economy City với hệ thống pháp lý vững vàng cùng quy hoạch hiện đại sẽ góp phần đáp ứng nguồn cung chất lượng cho giới đầu tư. Anh Đặng Tiến Minh, một khách hàng tại Hưng Yên chia sẻ, biết dự án từ cuối năm ngoái và ưng ý ngay từ lần tham quan đầu tiên.

"Dự án khi đó vẫn đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ pháp lý nên chúng tôi quyết định chờ đợi. Biết tin dự án đã đủ điều kiện đưa vào hoạt động kinh doanh, vợ chồng quyết định xuống tiền ngay", anh Minh cho biết.

Lợi thế vị trí, quy hoạch

Economy City sở hữu đắc địa khi tọa lạc tại lõi đô thị trung tâm Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên, nơi cửa ngõ phía Đông của Thủ đô Hà Nội. Dự án là tâm điểm kết nối các khu vực đang trên đà phát triển như thị xã Mỹ Hào, huyện Yên Mỹ, huyện Văn Giang, huyện Gia Lâm, quận Long Biên. Yếu tố vị trí và pháp lý giúp dự án thêm nổi bật và được săn đón.

Ngoài ra, điểm đặc biệt mà không phải Dự án nào cũng có được chính là Economy City được bao bọc bởi cộng đồng dân cư đông đúc hiện hữu có đời sống kinh tế phát triển ổn định, nhộn nhịp.

Tiếp giáp với các trục đường huyết mạch như quốc lộ 5A và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, vành đai 3.5; vành đai 4... Economy City được xác định là tâm điểm giao thương chiến lược giữa Hà Nội với các tỉnh công nghiệp trọng điểm miền Bắc như Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng...

Dự án cũng nằm trong khu vực phát triển loạt khu công nghiệp lớn như Phố Nối, Như Quỳnh A&B, cụm công nghiệp Minh Khai, khu công nghiệp Tân Quang cùng các làng nghề truyền thống như làng dược liệu Tân Quang, làng rượu Lạc Đạo, làng nghề đúc đồng truyền thống Lộng Thượng... Nơi đây cũng có các điểm tham quan du lịch, di tích nổi tiếng như chùa Nôm, đền Ghênh...

Thừa hưởng tiềm năng phát triển các dịch vụ phụ trợ công nghiệp, Economy City không chỉ là điểm đến an cư cho đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và lao động mà còn thu hút cư dân hiện đại, yêu thích sự tiện nghi.

Economy City hướng đến là biểu tượng tại vùng phía Đông Thủ đô. Ảnh: Hoàng Vương Hưng Yên

Economy City cũng được quy hoạch bài bản theo mô hình thành phố kinh tế. Chủ đầu tư tập trung phát triển phân khu kinh tế đêm nằm tại trung tâm dự án, tái hiện mô hình thành công từ Lan Kwai Fong (Hong Kong), Clarke Quay (Singapore), Myeongdong (Hàn Quốc).

Dự án tích hợp loạt tiện ích với hệ sinh thái all in one như: phố tài chính, phân khu kinh tế truyền thống, trường học liên cấp, bệnh viện, trung tâm y tế, quảng trường, công viên, hồ cảnh quan, khu vui chơi, giải trí, thể thao ngoài trời, khu hàng hiệu, trung tâm thương mại mua sắm...

Theo chủ đầu tư Hoàng Vương Hưng Yên, Economy City sẽ được ra hàng vào đầu tháng 3 và chính thức mở bán ngay sau đó. Với quỹ căn đợt 1 giới hạn số lượng, chính sách ưu đãi, dự án được dự đoán sẽ sớm hết giỏ hàng.

Song Anh