Ecoba áp dụng tiêu chuẩn thi công quốc tế tại Monbay Hạ Long

Là tổng thầu dự án Monbay Hạ Long, Ecoba không chỉ bảo đảm tiến độ thi công mà còn áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật theo chuẩn quốc tế, hướng tới công trình hiện đại, bền vững.

Khu đô thị Monbay Hạ Long nằm tại phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh có diện tích 5.840 m2. Dự án được quy hoạch theo mô hình hiện đại, chú trọng không gian xanh, hạ tầng đồng bộ và ứng dụng giải pháp đô thị thông minh. Công trình gồm 28 tầng nổi, 3 tầng hầm với chiều cao gần 108 m, kết hợp căn hộ, văn phòng và dịch vụ thương mại.

Chủ đầu tư Monbay TV chọn Ecoba làm tổng thầu thi công. Quyết định này xuất phát từ đánh giá của chủ đầu tư về năng lực tổ chức và quản trị công trường của doanh nghiệp, đặc biệt ở những dự án quy mô lớn và yêu cầu kỹ thuật cao.

Dự án Monbay Hạ Long trong giai đoạn thi công đào đất, kết cấu bê tông cốt thép hầm. Ảnh: Công ty cổ phần Ecoba Việt Nam

Công trường Monbay có nhiều đặc thù khi nằm tại trung tâm văn hóa - du lịch của tỉnh, gần quảng trường và Bảo tàng Quảng Ninh. Vị trí này yêu cầu giải pháp thi công phải bảo đảm an toàn, giữ gìn cảnh quan và hạn chế tác động tới khu vực xung quanh. Đại diện Ecoba cho biết địa chất ven biển chủ yếu là đá cứng, gây khó khăn trong quá trình phá đá và xử lý nền. Bên cạnh đó, mực nước ngầm thay đổi theo thủy triều ảnh hưởng đến tiến độ thi công hầm, trong khi khí hậu Hạ Long có lượng mưa lớn đòi hỏi kế hoạch kiểm soát chất lượng chặt chẽ.

Thiết kế mặt ngoài của dự án có nhiều chi tiết góc cạnh, yêu cầu độ chính xác cao. Để đáp ứng yêu cầu này, Ecoba lựa chọn biện pháp thi công phù hợp và tối ưu hóa vật liệu nhằm đạt tính ổn định, đồng thời giữ sự hài hòa với cảnh quan đô thị.

Ông Nguyễn Thanh Tuyền, Giám đốc dự án, cho biết, đội ngũ kỹ sư đã sử dụng máy phá đá kết hợp bột nở và bơm CO2 để xử lý nền móng, đồng thời điều chỉnh phương pháp thi công hầm theo biến động của thủy triều. "Mục tiêu của chúng tôi là duy trì an toàn và đúng tiến độ trong điều kiện địa chất phức tạp và thời tiết bất lợi", ông nói.

Kỹ sư Ecoba khảo sát công trường xây dựng tại dự án Monbay Hạ Long. Ảnh: Công ty cổ phần Ecoba Việt Nam

Ecoba cho biết kinh nghiệm làm việc với các chủ đầu tư nước ngoài giúp doanh nghiệp hình thành quy trình quản lý phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Trong hợp tác chiến lược với Haseko - nhà thầu xây dựng lớn của Nhật Bản, Ecoba tiếp nhận nhiều phương pháp quản trị chất lượng và kỹ thuật thi công tiên tiến. Hai bên xây dựng bộ tiêu chuẩn VHPS và thành lập Ủy ban cải tiến chất lượng với sự tham gia của chuyên gia Nhật Bản và đội ngũ Ecoba.

Tại dự án, thương hiệu cũng triển khai quy trình nghiệm thu bốn tầng gồm giám sát dự án, chuyên viên quản lý chất lượng, giám sát trưởng và trưởng bộ phận cùng chuyên gia chất lượng. Quy trình này giúp kiểm soát rủi ro và hạn chế sai sót trong từng hạng mục.

Monbay cũng là một trong những công trình Ecoba áp dụng triết lý 5H gồm an toàn, bền vững, thoải mái, chất lượng và sức khỏe. Bộ tiêu chí này từng được vận dụng tại nhiều dự án trước đó như Mông Dương 1, 2; Lọc hóa dầu Nghi Sơn; Long Sơn; Vĩnh Tân 4 và Lotte Mall.

Đơn vị cũng đang nghiên cứu bổ sung các tiêu chuẩn quốc tế vào quy trình đánh giá chất lượng, đồng thời tổ chức khảo sát định kỳ từng hạng mục để nhận diện điểm cần cải thiện. Mục tiêu là hình thành vòng kiểm soát chất lượng khép kín, giúp công trình đáp ứng yêu cầu hiện tại và duy trì giá trị sử dụng lâu dài. Thông qua Monbay Hạ Long, Ecoba muốn củng cố chiến lược tập trung vào chất lượng thi công của doanh nghiệp.

(Nguồn: Ecoba Việt Nam)