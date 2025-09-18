Eco Riverside ra mắt căn hộ mẫu phong cách Singapore

Hải PhòngEco Riverside sẽ ra mắt tòa tháp E1 sở hữu ba mặt thoáng cùng căn hộ mẫu theo phong cách Singapore vào ngày 20/9.

Tọa lạc tại trung tâm khu đô thị Ecorivers, tòa E1 của phân khu Eco Riverside nổi bật với ba mặt thoáng, kề bên công viên trung tâm. Từ các căn hộ, cư dân có tầm nhìn hướng sông Bắc Hưng Hải và sông Thái Bình. Lợi thế ba mặt thoáng giúp phần lớn căn nhận gió và ánh sáng tự nhiên.

Phối cảnh dự án Eco Riverside bên sông Thái Bình. Ảnh: Ecopark

Không gian tiện ích quanh E1 gồm đường dạo ven sông, thảm cỏ, khu thể thao, khu vui chơi trẻ em (Kidzone) và điểm nhấn nghệ thuật "Đảo Bình minh". Liền kề khu căn hộ là hơn 50 tiện ích của khu đô thị như phòng gym, yoga, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cửa hàng tiện lợi, trường học.... Theo chủ đầu tư, bước ra khỏi căn hộ, gia chủ có thể tiếp cận ngay loạt tiện ích đa tầng này.

Căn hộ mẫu 2 phòng ngủ tại Eco Riverside. Ảnh: Ecopark

Cuối tuần này, dự án đồng thời mở cửa ba căn hộ mẫu theo phong cách Singapore, gồm loại một phòng ngủ (36,7 m2), hai phòng ngủ (54,7 m2) và ba phòng ngủ (75,6 m2). Thiết kế đề cao trải nghiệm sống xanh, tập trung vào tông màu trung tính và khai thác ánh sáng tự nhiên.

Anh Nguyễn Minh Khoa (Hà Nội) cho biết đã theo dõi dự án từ đợt mở bán trước nhưng chờ tòa E1 vì vị trí giáp hai dòng sông, tầm nhìn thoáng. Nhà đầu tư Nguyễn Hoàng đánh giá các dự án của Ecopark thường có thiết kế ấn tượng, kỳ vọng Eco Riverside trở thành điểm nhấn mới của thị trường.

Nhà sáng lập Ecopark chuẩn bị ra mắt căn hộ mẫu Eco Riverside tại khu đô thị Ecorivers. Ảnh: Ecopark

Đại diện chủ đầu tư nhận định vị trí ba mặt thoáng, bao bọc bởi hai tuyến sông và liền kề cụm tiện ích, điểm check-in nghệ thuật sẽ góp phần gia tăng giá trị tài sản theo thời gian. Đơn vị kỳ vọng sự kiện ra mắt căn hộ mẫu kết hợp mở bán sẽ tạo thêm lựa chọn cho người mua để ở và đầu tư.

Căn hộ mẫu một phòng ngủ Eco Riverside. Ảnh: Ecopark

Eco Riverside là phân khu căn hộ trung tầng cao cấp ven sông Thái Bình, thuộc khu đô thị xanh Ecorivers do nhà sáng lập Ecopark phát triển. Dự án có quy mô 1,53 ha, gồm 5 tòa tháp cao 10 tầng, cung cấp ra thị trường 845 căn hộ diện tích từ 33 đến 580 m2 với các loại hình đa dạng gồm căn hộ studio, căn hộ 1-3 phòng ngủ, penthouse duplex.

Song Anh