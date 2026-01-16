Eco Retreat ra mắt phân khu lễ hội 71 ha

Tây NinhDự án Eco Retreat 220 ha ra mắt phân khu mới với tên gọi "Mùa Lễ Hội", tập trung các hoạt động thương mại, dịch vụ, sự kiện cộng đồng.

Với vị trí cửa ngõ đô thị sinh thái Eco Retreat (Bến Lức), phân khu Mùa Lễ Hội được định vị là nơi đón lưu lượng di chuyển lớn nhất trong toàn dự án. Phân khu có diện tích khoảng 71,5 ha. Trong đó, không gian dành cho cảnh quan, cây xanh, mặt nước, công viên, quảng trường và các khu sinh hoạt ngoài trời chiếm khoảng 40% diện tích, tương đương 29 ha. Diện tích dành cho hạ tầng và các công trình tiện ích như giáo dục, y tế, thương mại chiếm khoảng 39%, tương đương 27,5 ha. Phần diện tích xây dựng nhà ở chiếm khoảng 21%, tương đương 15 ha.

Phối cảnh phân khu Mùa Lễ Hội tại cửa ngõ Eco Retreat. Ảnh: Ecopark

Theo đại diện Ecopark, cách phân bổ này tiếp tục theo định hướng quy hoạch quen thuộc của doanh nghiệp: ưu tiên không gian mở và tiện ích cộng đồng, hạn chế mật độ xây dựng nhà ở trong các khu đô thị quy mô lớn.

Về chức năng, phân khu là nơi tập trung nhiều hoạt động nhất của Eco Retreat. Hạ tầng giao thông nội khu gồm trục đường chính rộng 30 m và đại lộ Quảng Trường rộng khoảng 40 m, tạo điều kiện cho hoạt động thương mại, dịch vụ và tổ chức sự kiện cộng đồng.

Phần lớn diện tích phân khu là cảnh quan, hạ tầng, tiện ích. Ảnh: Ecopark

Phân khu này cũng là nơi tập trung hệ thống giáo dục và thương mại của toàn khu đô thị. Chủ đầu tư công bố nơi đây dự kiến có bốn trường học quy mô lớn. Trong đó trường liên cấp Edison dự kiến khởi công vào cuối tháng 1 năm nay. Ngoài ra, khoảng 35.000 m2 sàn thương mại được bố trí nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm, ẩm thực và dịch vụ của cư dân trong và ngoài dự án.

Bên cạnh đó, 11 ha được dành cho quảng trường, công viên và khu tổ chức sự kiện ngoài trời, có khả năng đáp ứng hoạt động văn hóa - nghệ thuật và sinh hoạt cộng đồng quy mô lớn. Khu vực này đã tổ chức lễ hội đón năm mới 2026 của tỉnh Tây Ninh với khoảng 40.000 người tham dự.

Ông Nguyễn Thành Quang, Phó giám đốc kinh doanh Ecopark cho biết phân khu mới mang đến một môi trường sống nơi tinh thần lễ hội hiện diện mỗi ngày. "Trong từng quảng trường, tuyến phố, không gian cộng đồng và nhịp sinh hoạt của cư dân, không khí sôi động luôn hiện diện. Nơi đây chính là trái tim của Eco Retreat, nơi kết nối con người, thiên nhiên và cảm xúc sống tích cực", ông Quang mô tả.

Mùa Lễ Hội cũng có cơ cấu sản phẩm đa dạng nhất tại Eco Retreat, gồm căn hộ cao tầng, trung tầng, nhà phố, biệt thự song lập, đơn lập và các sản phẩm thương mại dịch vụ. Theo quy hoạch, phân khu này đáp ứng khoảng 55% chỉ tiêu dân số của toàn khu đô thị.

Trong lần ra mắt này, Ecopark đồng thời giới thiệu các sản phẩm đầu tiên mang tên Rừng Mai, gồm các loại hình townhouse, shophouse, biệt thự song lập, đơn lập và shop villa, bố trí dọc các trục đường chính. Rừng Mai được quy hoạch với clubhouse trung tâm và hệ công viên tuyến tính phục vụ các hoạt động sinh hoạt, thể thao của cư dân.

Với việc ra mắt phân khu trung tâm này, cấu trúc không gian của Eco Retreat từng bước được hoàn thiện, hình thành trục dịch vụ - thương mại - giáo dục đóng vai trò dẫn dắt hoạt động đô thị cho toàn dự án.

Phối cảnh các căn biệt thự tại Rừng Mai. Ảnh: Ecopark

Eco Retreat quy mô 220 ha ra mắt đầu năm 2025, được giới thiệu là mô hình đô thị rừng "trị liệu tái tạo phục hồi" đầu tiên của Ecopark tại khu vực phía Nam. Trong năm 2025, dự án đã lần lượt ra mắt phân khu Mùa Hạ, Mùa Thu, Mùa Xuân; tháp đôi Sky Retreat 41 tầng với hơn 1.100 căn hộ; phân khu biệt thự đảo Retreat Island quy mô 35 ha; phân khu biệt thự rừng Retreat Forest rộng hơn 56 ha...

Hiện, nhiều khu vực cảnh quan như hồ trung tâm, đường dạo bộ, hệ thống cây xanh đã hoàn thiện. Nhà sáng lập đã khai trương các khu nhà mẫu đồng thời tổ chức những sự kiện cộng đồng đầu tiên.

Hoài Phương