Eco Retreat có tổ hợp giáo dục liên cấp cho 3.600 học sinh

Đô thị 220 ha Tây TP HCM sẽ có Edison - trường học Microsoft điển hình toàn cầu với chương trình chú trọng công nghệ, STEAM, tuyển sinh từ 2027 và đào tạo 3.600 học sinh mỗi năm.

Trường quy mô gần 22.000 m2, dự kiến tuyển sinh từ lớp 1 đến lớp 10 vào năm học 2027-2028. Chương trình giáo dục hướng đến đổi mới sáng tạo, chú trọng công nghệ, AI, STEAM và tiếng Anh. Học sinh còn được học thêm ngoại ngữ thứ hai như tiếng Trung, Nhật, Hàn ngay từ bậc tiểu học.

Ông Nguyễn Đức Cảnh - đại diện Ecopark và bà Lê Tuệ Minh - Tổng giám đốc Tập đoàn đầu tư giáo dục Innochain, Chủ tịch hệ thống trường Edison kí thỏa thuận hợp tác sáng 14/8. Ảnh: Ecopark

Các hệ đào tạo gồm: tiêu chuẩn tiếng Anh quốc tế, song ngữ Mỹ, THPT tiêu chuẩn tiếng Trung - Anh, hệ THPT song bằng Việt Nam - Australia. Nhiều học sinh sau khi tốt nghiệp đã trúng tuyển vào các trường đại học hàng đầu trong nước và quốc tế.

Edison thành lập năm 2016, là một trong 12 trường tại Việt Nam đạt danh hiệu "Trường học Microsoft điển hình toàn cầu" 4 năm liên tiếp. Cơ sở giáo dục này đồng thời được vinh danh "Trường học đổi mới sáng tạo" tại Diễn đàn Giáo viên Sáng tạo do Bộ Giáo dục và Microsoft tổ chức. Hệ thống còn đóng vai trò trung tâm khảo thí ủy quyền của College Board (Mỹ) cho các kỳ thi SAT, AP. Học sinh Edison nhiều lần đạt giải trong các cuộc thi trong và ngoài nước về STEAM, AI, Robotics, Toán, tiếng Anh và thể thao.

Trường phổ thông liên cấp Edison nằm giữa không gian khu đô thị Ecopark Hưng Yên. Ảnh: Ecopark

Bà Lê Tuệ Minh - Tổng giám đốc Tập đoàn đầu tư giáo dục Innochain, Chủ tịch hệ thống Edison, cho biết đơn vị đã đồng hành với Ecopark qua nhiều dự án, như một "mảnh ghép" của cộng đồng cư dân trẻ, hiện đại. Những gia đình này đặt môi trường giáo dục chất lượng quốc tế là một trong những tiêu chí hàng đầu để việc chọn nơi an cư, gắn bó lâu dài.

Ngoài chất lượng đào tạo, trường được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn quốc tế với nhiều không gian xanh, gần gũi thiên nhiên. Môi trường học tập chú trọng trải nghiệm, an toàn để phát triển thể chất, trí tuệ, tinh thần, cảm xúc theo những lộ trình được cá nhân hóa. "Những chương trình được cập nhật nhất hướng tới năng lực làm việc toàn cầu", bà Tuệ Minh nói.

Đại diên Ecopark, ông Nguyễn Đức Cảnh - Tổng giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển DB cho biết nhà sáng lập coi trọng phát triển tiện ích giáo dục song song với môi trường sống xanh, bền vững. Hợp tác với Edison được kỳ vọng mang lại cơ hội học tập chất lượng cao cho cư dân, góp phần nuôi dưỡng thế hệ trẻ tài năng và hội nhập quốc tế.

Đơn vị nói thêm, việc bổ sung trường liên cấp vào đại đô thị 220 ha phía Tây TP HCM là chiến lược dài hạn với quan điểm ưu tiên đầu tư cho giáo dục. Đây đồng thời là sự chuẩn bị đồng bộ khi các phân khu đang triển khai xây dựng, dự kiến bàn giao và đón cư dân về sống từ 2027.

Không gian Eco Retreat đang được xây dựng, dự kiến đón những cư dân đầu tiên về sinh sống vào năm 2027. Ảnh: Ecopark

Nhà sáng lập Ecopark là chủ đầu tư nhiều khu đô thị xanh tại Việt Nam. Tại Hưng Yên, dự án của doanh nghiệp quy tụ nhiều thương hiệu giáo dục lớn như Greenfield, Edison, Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam... Tại Eco Central Park (Nghệ An), đơn vị hợp tác với FPT xây dựng tổ hợp giáo dục liên cấp quy mô 3.000 học sinh mỗi năm.

Hoài Phương