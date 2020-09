Eco Green Sài Gòn thắng ba giải Asia Pacific Property Awards

Dự án khu phức hợp Eco Green Sài Gòn được vinh danh tại ba hạng mục quan trọng Giải thưởng Bất động sản châu Á Thái Bình Dương 2020, hôm 7/9.

Thuộc khuôn khổ International Property Awards - giải thưởng bất động sản quốc tế được tổ chức thường niên nhằm vinh danh các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản trên toàn cầu, Asia Pacific Property Awards là sự kiện được mong chờ đối với các thương hiệu trong khu vực. Do Covid-19, sự kiện trao giải được thực hiện trực tuyến.

Vượt qua nhiều vòng thẩm định và đánh giá khắt khe của hội đồng giám khảo quốc tế bao gồm các chuyên gia hàng đầu trong ngành bất động sản, kiến trúc, thiết kế và tư vấn, Eco Green Sài Gòn đã thắng ba hạng mục quan trọng. Đây là tổ hợp thương mại, dịch vụ, khách sạn và nhà ở cao cấp tọa lạc tại vị trí đắc địa với hệ thống tiện ích nội khu, trang thiết bị nội thất cao cấp cùng môi trường sống xanh an lành. Dự án được vinh danh với ba giải thưởng: Khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất (Mixed Use Architechture), Dự án căn hộ cao tầng tốt nhất (Residential High-Rise Development) và Công trình xây dựng và thiết kế khách sạn mới tốt nhất (New Hotel Construction & Design).

Eco Green Sài Gòn được xướng tên với giải thưởng Dự án khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất. Ảnh phối cảnh: Xuân Mai Sài Gòn.

Với vị trí đắc địa bậc nhất khu vực Nam Sài Gòn cùng định hướng tạo dựng môi trường xanh và bền vững cho cư dân, dự án này chinh phục hội đồng giám khảo bởi lối kiến trúc độc đáo với kiểu tạo hình như những cánh quạt đón gió khổng lồ, giúp tạo hai mặt thoáng cho hơn 90% căn hộ. Kiểu cửa sổ cao từ sàn đến trần giúp tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên, đảm bảo không khí luôn lưu thông, thoáng đãng và gần gũi với thiên nhiên, phù hợp với cả người độc thân, gia đình trẻ cũng như các gia đình đa thế hệ.

Eco Green Sài Gòn chinh phục hội đồng giám khảo bởi định hướng tạo dựng môi trường xanh và bền vững. Ảnh phối cảnh: Xuân Mai Sài Gòn.

Phong cách kiến trúc độc đáo tại Eco Green Sài Gòn còn được thể hiện ở công nghệ hiện đại với kính Solar Control góp phần cách âm, cách nhiệt, cản tia UV, mang lại cảm giác khoáng đạt và tạo hiệu ứng mở rộng. Bên cạnh đó, kiểu xây dựng không có các trụ cột bê tông giữa nhà giúp tối ưu hóa công năng và diện tích sử dụng của từng căn hộ.

Eco Green Sài Gòn cũng là dự án hiếm hoi trên thị trường sở hữu tháp Eco Green 69 tầng gồm khu căn hộ, văn phòng, trung tâm thương mại và khách sạn đẳng cấp 5 sao được quản lý bởi Hyatt - tập đoàn quản lý khách sạn nổi tiếng của Mỹ. Tòa tháp này được kỳ vọng trở thành một trong những công trình kiến trúc ấn tượng nhất của TP HCM trong thời gian tới.

Tháp Eco Green 69 tầng được vinh danh với giải Công trình xây dựng và thiết kế khách sạn mới tốt nhất. Ảnh phối cảnh: Xuân Mai Sài Gòn.

Thiết kế độc đáo của Decibel Architecture (Australia) gợi liên tưởng đến ngọn hải đăng bên sông Sài Gòn đã được Trung tâm Thông tin Quy hoạch Kiến trúc TP HCM trao giải nhất. Phong cách thiết kế ấn tượng này cũng giúp dự án được vinh danh tại Giải thưởng Bất động sản châu Á - Thái Bình Dương (APPA) với giải Dự án Khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất (Mixed Use Architechture).

Bên cạnh đó, uy tín và kinh nghiệm trên thị trường bất động sản của Xuân Mai Sài Gòn cũng như các đối tác chính với công nghệ xây dựng hiện đại cùng chuỗi giá trị khép kín cũng là những yếu tố quan trọng làm nên thành công của dự án.

Ông Dương Tấn Trước - Phó tổng giám đốc Xuân Mai Sài Gòn cho biết, sau thành công của Eco Green Sài Gòn tại Property Guru Awards vào năm ngoái, chiến thắng tại Asia Pacific Property Awards lần này là sự công nhận về vị thế của Xuân Mai Sài Gòn trên thị trường quốc tế.

"Đây là nguồn cổ vũ mạnh mẽ để chúng tôi tiếp tục sáng tạo nhằm mang đến những trải nghiệm sống đáng nhớ cho cư dân", ông Dương Tấn Trước chia sẻ.

Minh Anh