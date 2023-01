ECMO 'thức tỉnh' cứu sống cô gái viêm cơ tim

Hà NộiBệnh nhân 22 tuổi, bị viêm cơ tim cấp, được các bác sĩ Bệnh viện 108 cứu sống bằng kỹ thuật ECMO thức tỉnh hiện đại nhất hiện nay.

Cô gái nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, khó thở nhiều, kèm đau tức ngực trái. Các triệu chứng khởi phát từ ba ngày trước, biểu hiện ban đầu là sốt nhẹ, đau họng, mỏi cơ, sau đó khó thở, đau tức ngực tăng dần.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân viêm cơ tim tiến triển nhanh, nhiều rối loạn nhịp phức tạp, có thể sốc tim. Ê kíp áp dụng phương pháp oxy hóa qua màng ngoài cơ thể (VA-ECMO) thức tỉnh cho bệnh nhân. Đây là chỉ định bắt buộc để cứu sống bệnh nhân viêm cơ tim có các biến chứng rối loạn nhịp nguy hiểm và sốc tim.

Ngày 6/1, tiến sĩ Đặng Việt Đức, Chủ nhiệm Khoa Hồi sức Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết nhờ ECMO thức tỉnh, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, các triệu chứng lâm sàng giảm rõ rệt, chỉ còn chờ đợi trái tim tự hồi phục sau quá trình viêm. Bất ngờ, bệnh nhân bắt đầu ho khan, phù phổi cấp do ảnh hưởng bất lợi của dòng ECMO với trái tim. Các bác sĩ liên tục điều chỉnh thông số cho máy ECMO để hoạt động phù hợp nhất với diễn biến của bệnh nhân.

Tiếp theo là những ngày căng thẳng khi bệnh nhân liên tục xuất hiện biến chứng. Chân trái, nơi đặt đường vào động mạch của máy ECMO, tê bì, giảm phản xạ, giảm vận động. Kết quả chụp mạch chân trái của bệnh nhân phát hiện tắc hoàn toàn động mạch khoeo do huyết khối.

Theo bác sĩ Đức, việc can thiệp nội mạch lấy huyết khối mạch chi trong điều kiện bệnh nhân đang chạy ECMO là cực kỳ khó khăn, do đường vào ECMO đã bít tắc hoàn toàn động mạch đùi. Nhiều lúc, kíp can thiệp định dùng phương án mổ mở mạch, may mắn cuối cùng đã tiếp cận được động mạch đùi và lấy huyết khối thành công.

Do các biến chứng trên, quá trình nằm viện của bệnh nhân bị kéo dài, nguy cơ đôi chân mất đi chức năng. Nhờ phương pháp phục hồi chức năng và y học cổ truyền, chân trái của bệnh nhân dần dần lấy lại được cảm giác và vận động.

Bệnh nhân được can thiệp ECMO thức tỉnh. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Theo bác sĩ Đức, ECMO là phương pháp điều trị tiên tiến, hiện đại, cứu sống bệnh nhân mắc những căn bệnh chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu như viêm cơ tim, viêm phổi ARDS do Covid... Tuy nhiên, ECMO là biện pháp hỗ trợ cơ học xâm lấn, tham gia vào hệ thống tuần hoàn lớn nên dễ xảy ra những biến chứng trong quá trình can thiệp.

Các biến chứng thường gặp như tan máu, giảm tiểu cầu, nhiễm trùng huyết, phù phổi, thiếu máu chi dưới bên đặt đường vào động mạch của máy ECMO... Biến chứng thiếu máu chi có thể dẫn tới nguy cơ cắt cụt chi hoặc liệt hoàn toàn. "ECMO thức tỉnh giúp bác sĩ phát hiện sớm biến chứng này và có biện pháp can thiệp kịp thời cho bệnh nhân", bác sĩ Đức nói.

Quốc Quý