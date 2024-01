ECMO thức tỉnh cứu cô gái đột ngột viêm cơ tim

TP HCMCô gái 21 tuổi rối loạn tiêu hóa rồi đột nhiên đau ngực, khó thở do viêm cơ tim cấp, nguy cơ tử vong cao, được bác sĩ can thiệp ECMO thức tỉnh, cứu sống kịp thời.

Ngày 9/1, bác sĩ Nguyễn Thanh Thảo, Đơn vị Hồi sức tim mạch, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết bệnh nhân vào viện nguy kịch, huyết áp tụt dù đang dùng thuốc vận mạch, xuất hiện các cơn rối loạn nhịp nhanh. Các siêu âm, xét nghiệm cho thấy bên cạnh viêm cơ tim cấp nặng có sốc tim, bệnh nhân còn rối loạn nhịp thất nguy hiểm.

Các bác sĩ can thiệp VA-ECMO (oxy hóa máu màng ngoài cơ thể) cấp cứu trong vòng 30 phút để ổn định huyết động. Nhờ phối hợp nhanh, người bệnh có thể can thiệp sớm, ngay ở trạng thái tỉnh thức hoàn toàn, không cần gây mê hay thở máy xâm lấn.

Sau 24 giờ can thiệp, huyết áp của người bệnh ổn định, chức năng các tạng hồi phục dần, rối loạn nhịp thất đáp ứng với điều trị thuốc liều cao. Chức năng tim dần phục hồi hoàn toàn, bệnh nhân được ngưng can thiệp sau 4 ngày. Sau 10 ngày theo dõi và điều trị, người bệnh tỉnh táo hoàn toàn, sức khỏe hồi phục và vừa xuất viện.

Bệnh nhân hồi phục sau can thiệp VA-ECMO thức tỉnh. Ảnh: Hạnh Hoàng

Theo bác sĩ Thảo, VA-ECMO thức tỉnh là một phương thức oxy hóa máu màng ngoài cơ thể với ưu điểm thời gian phục hồi của người bệnh nhanh hơn, giảm nguy cơ nhiễm trùng và tiết kiệm đáng kể chi phí điều trị. Trước đây, ECMO thường can thiệp khi bệnh nhân an thần, giảm đau và thông khí xâm lấn. Hiện nay, với ECMO thức tỉnh, bệnh nhân chỉ cần gây tê tại chỗ, hoàn toàn tỉnh táo trong lúc can thiệp thủ thuật và theo dõi.

Kỹ thuật này giúp tất cả thay đổi về triệu chứng của người bệnh đều được đánh giá nhanh chóng và chính xác, giúp bệnh viện đã cứu sống ngoạn mục nhiều người bệnh trong hơn một năm qua.

Bệnh viêm cơ tim cấp có diễn biến nhanh đột ngột, phức tạp, nguy cơ tử vong cao nếu không được điều trị sớm và kịp thời. Dấu hiệu ban đầu của bệnh rất khó phát hiện bởi triệu chứng lâm sàng không điển hình, giống cảm sốt thông thường như mệt mỏi, đau nhức người, chán ăn...

"Bệnh hay gặp ở người trẻ tuổi nên càng dễ chủ quan và coi nhẹ", bác sĩ Thảo phân tích. Chỉ sau vài ngày, bệnh viêm cơ tim cấp đã gây các biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, rối loạn nhịp tim, suy hô hấp, suy tim.

Bác sĩ khuyến cáo người bị cảm sốt và đi kèm những biểu hiện khác thường như tức ngực, khó thở, nhịp tim nhanh..., cần đến cơ sở y tế gần nhất để được theo dõi và điều trị kịp thời.

Lê Phương