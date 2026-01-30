Echo Global thâu tóm doanh nghiệp logistics ITS từ GHK

MỹEcho Global Logistics sẽ mua lại nhà cung cấp dịch vụ logistics bên thứ ba (3PL) ITS Logistics từ quỹ đầu tư tư nhân GHK Capital Partners.

Echo không tiết lộ giá trị thương vụ nhưng cho biết động thái này sẽ giúp công ty mở rộng quy mô, đồng thời đẩy nhanh việc phát triển các sản phẩm, dịch vụ của ITS thông qua nền tảng công nghệ của Echo. Trước đó, Echo cũng hoàn tất hai thương vụ mua bán - sáp nhập trong năm 2025 nhằm gia tăng quy mô hoạt động.

"Đây là cơ hội chiến lược quan trọng đối với Echo và khách hàng của chúng tôi", CEO Doug Waggoner cho biết. Ông đánh giá ITS đã xây dựng được bộ giải pháp khác biệt, nổi bật với năng lực rơ-moóc thả và bãi rơ-moóc, cùng khả năng thực thi hàng đầu, bảo đảm độ tin cậy và linh hoạt trong các mạng lưới logistics phức tạp.

"Việc ứng dụng công nghệ độc quyền, phân tích nâng cao và năng lực AI ngày càng phát triển của Echo vào các giải pháp của ITS sẽ giúp chúng tôi củng cố giá trị cung cấp cho nhiều nhóm khách hàng hơn", ông nói.

CEO của ÍT Logistics, Scott Pruneau, cho biết việc hợp lực với Echo mở ra một chương mới đầy hứng khởi cho ITS Logistics. Theo ông, quy mô môi giới vận tải đường bộ của Echo, nền tảng quản lý vận tải, năng lực xuyên biên giới và danh mục đa phương thức - kết hợp với nền tảng công nghệ và đổi mới dựa trên trí tuệ nhân tạo sẽ giúp ITS nâng tầm dịch vụ và gia tăng giá trị cho khách hàng.

"Cùng nhau, chúng tôi có đủ năng lực để giúp khách hàng ứng phó với sự phức tạp ngày càng tăng của chuỗi cung ứng, mang lại giải pháp thông minh hơn, kết nối hơn và tạo ra kết quả thực chất", ông nói thêm.

Ban lãnh đạo hiện tại của ITS sẽ tiếp tục điều hành doanh nghiệp sau sáp nhập.

Hai công ty cho biết, sau khi hợp nhất, doanh thu pro forma năm 2025 của tổ chức mới dự kiến đạt 5,4 tỷ USD.

Echo hiện xếp thứ 21 trong danh sách Top 100 doanh nghiệp logistics lớn nhất Bắc Mỹ. Ảnh: Echo Global Logistics

Echo Global Logistics có trụ sở tại Chicago, cung cấp dịch vụ môi giới vận tải và quản lý vận tải cho hầu hết các phương thức vận chuyển, bao gồm đường bộ nguyên chuyến, bán nguyên chuyến, LTL, liên phương thức, xuyên biên giới, vận chuyển thực phẩm và hàng kiểm soát nhiệt độ. Công ty cũng cung cấp dịch vụ kho bãi.

Nền tảng công nghệ của Echo ứng dụng tự động hóa, học máy và trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ định giá, tìm nguồn công suất vận tải, thực hiện đơn hàng và quản lý sự cố.

Trong năm 2025, Echo mở rộng hoạt động thông qua cả mua bán - sáp nhập và tăng trưởng hữu cơ. Tháng 8, công ty mua lại FreightSaver, qua đó mở rộng mảng quản lý vận tải và bổ sung 5 địa điểm tại Mỹ vào mạng lưới. FreightSaver được thành lập năm 2014, cung cấp dịch vụ vận tải nguyên chuyến, LTL, giao hàng nhanh, hàng chuyên biệt và quản lý vận tải.

Tháng 4, Echo mở văn phòng tại Mexico City, chuẩn bị cho mục tiêu tăng gấp đôi hoạt động logistics xuyên biên giới trong năm 2025 so với 2024. Văn phòng ban đầu có 11 nhân sự và nhanh chóng được mở rộng. Echo bắt đầu triển khai dịch vụ logistics xuyên biên giới từ năm 2016.

Echo hiện xếp thứ 21 trong danh sách Top 100 doanh nghiệp logistics lớn nhất Bắc Mỹ của Transport Topics và đứng thứ 5 trong nhóm các nhà môi giới vận tải, với khoảng 2.600 nhân viên. ITS đứng thứ 51 trong Top 100 logistics và thứ 18 trong nhóm môi giới vận tải.

GHK Capital Partners, có trụ sở tại Greenwich (bang Connecticut, Mỹ), mua ITS vào tháng 6/2021 với giá không công bố. Hiện GHK cũng sở hữu doanh nghiệp giao nhận vận tải Horizon Global.

ITS Logistics đặt trụ sở tại Reno (bang Nevada), được thành lập năm 1999 và hiện có hơn 1.000 nhân viên. Doanh nghiệp này phát triển chương trình rơ-moóc thả và bãi rơ-moóc mang tên DropFleet, đồng thời cung cấp các giải pháp công suất chuyên biệt, vận tải liên phương thức, vận tải cảng (drayage), an ninh hàng hóa, hoàn thiện đơn hàng đa kênh và các chiến lược vận tải hướng tới phát triển bền vững.

Hải My (Theo Transport Topics)