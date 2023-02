eBox trở lại với chuyên đề về quản lý tài chính cá nhân

Chuyên đề mới nhất trên nền tảng eBox dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3, cung cấp cho độc giả các thông tin hữu ích về tài chính cá nhân.

Trong khảo sát nâng cao kiến thức và kỹ năng tài chính cho VnExpress thực hiện hồi tháng 2 với hơn 1.100 người tham gia, tài chính cá nhân là một trong những chủ đề được độc giả quan tâm nhất hiện nay. Trong đó, không ít người chia sẻ một trong những khó khăn lớn là việc lập kế hoạch tài chính cá nhân một cách khoa học.

Một trong những nguyên nhân là kiến thức về tài chính cá nhân của người Việt vẫn còn hạn chế. Theo nghiên cứu "Fintech and Financial Literacy in Vietnam" do ADB Institute công bố năm 2020, kiến thức về tài chính của người Việt Nam thấp hơn nhiều so với Trung Quốc, Hàn Quốc và các nước trong khu vực Đông Nam Á. Trong đó, những người trên 30 tuổi có "ít kiến thức về quản lý tài chính" hơn so với các thế hệ trẻ, khiến cho cuộc sống về già dễ trở nên bấp bênh.

Số liệu của Tổng Cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) chỉ ra, chỉ 27% người cao tuổi có lương hưu và thu nhập ổn định, còn lại, 73% không có lương hưu, phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống và sống phụ thuộc vào con cái.

Khác với thế hệ lớn tuổi, những người dưới 30 tuổi hiện nay bắt đầu có tư duy và mong muốn tìm hiểu về tài chính cá nhân từ sớm. Nhiều người lập kế hoạch bài bản với kỳ vọng có thể "nghỉ hưu sớm".

Tuy nhiên, khi có quá nhiều luồng thông tin chưa được quy hoạch một cách bài bản, nhiều bạn trẻ vẫn loay hoay chưa biết làm thế nào để quản lý tài chính cá nhân. Họ chưa có kiến thức và công cụ để hoạch định kế hoạch khoa học, hiệu quả và thông minh trong ngắn và dài hạn.

Để độc giả có thể tìm hiểu kiến thức và áp dụng hiệu quả trong đời sống, eBox dự kiến triển khai chương trình "Lập kế hoạch tài chính cá nhân hiệu quả" vào cuối tháng 3 với sự tham gia của nhiều diễn giả đầu ngành.

Nội dung bao gồm nhiều chủ đề quan trọng như đặt mục tiêu tài chính và đánh giá tình hình tài chính của cá nhân; lập ngân sách và quản lý dòng tiền; chiến lược tiết kiệm; giá trị thời gian của tiền; vay nợ và tín dụng; đầu tư; quản lý rủi ro...

Vào ngày 29 và 30/3, người tham dự có cơ hội xem 8 video, đồng thời được hỏi và nhận câu trả lời từ diễn giả trong buổi livestreaming Q&A diễn ra vào ngày 31/3. Ngoài ra, độc giả còn được tặng kèm tài liệu và bài giảng để học tập thêm.

Trong mỗi buổi, độc giả sẽ được học cách sử dụng các công cụ và kỹ năng cần thiết để quản lý tài chính cá nhân, từ cách tìm kiếm các nguồn thu nhập đến cách giảm thiểu các chi phí không cần thiết và đầu tư một cách thông minh.

Chương trình kỳ vọng sẽ giúp người tham dự tạo ra một kế hoạch tài chính cá nhân toàn diện, phù hợp với cuộc sống của từng người và đặc biệt là có khả năng duy trì kế hoạch đó trong dài hạn.

eBox là nền tảng chia sẻ kinh nghiệm thực chiến, nhằm giúp cộng đồng tiếp cận tri thức và những bài học thực chiến dễ dàng thông qua hình thức eConference - chia sẻ online từ chính những diễn giả đang tham gia sâu trong nhiều lĩnh vực. Các chủ đề của eBox thu hút hơn 20.000 người tham gia cùng 50 diễn giả là các chuyên gia đầu ngành đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau.