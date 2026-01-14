EB5 Capital có hồ sơ được phê duyệt chỉ trong ba tháng

USCIS chấp thuận đơn I-526E của một nhà đầu tư EB-5 sau hơn hai tháng, vào tháng 5/2025, được coi như tín hiệu khả quan với chương trình EB-5.

Theo EB5 Capital, thời gian xử lý hồ sơ I-526E được rút ngắn, khi so với thông thường là khoảng 10-18 tháng, góp phần tạo ổn định cho nhà đầu tư quốc tế. Đại diện đơn vị đánh giá đây là tín hiệu khả quan, có thể thúc đẩy sự quan tâm đối với chương trình EB-5 tại nhiều thị trường đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Trước đó, dự án khách sạn Aspen Mountain (JF43) do EB5 Capital triển khai được USCIS phê duyệt mẫu đơn I-956F vào ngày 19/5.

Phối cảnh dự án Aspen Mountain Hotel (JF43) tại Aspen, Colorado. Ảnh: EB5 Capital

Bà Jenny Dang, Giám đốc quan hệ khách hàng tại thị trường Việt Nam, cho biết việc USCIS cải thiện tốc độ xét duyệt giúp nhà đầu tư nâng cao sự an tâm khi tham gia chương trình. Bà cũng nhấn mạnh, các dự án có hồ sơ pháp lý chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ có lợi thế lớn trong quá trình đánh giá. EB5 Capital kỳ vọng chương trình EB-5 sẽ tiếp tục là lựa chọn phù hợp cho các cá nhân và gia đình mong muốn định cư hợp pháp tại Mỹ thông qua con đường đầu tư.

Phối cảnh dự án Finale at Brickenridge (JF46) in Breckenridge, Colorado. Ảnh: EB5 Capital

Cùng với sự cải thiện về thời gian xét duyệt, nhiều dự án EB-5 trên thị trường Mỹ đang thu hút sự quan tâm mới. Trong bối cảnh đó, EB5 Capital liên tục nâng cao chất lượng phát triển dự án. Đồng thời, đơn vị tập trung đầu tư vào các khu vực có tiềm năng kinh tế cao, như các thành phố lớn, các vùng có nhu cầu rõ rệt với loại hình dự án đặc thù, những bang đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh về dân số và việc làm.

Trong suốt quá trình hoạt động, đơn vị đã triển khai hơn 47 dự án EB-5 trên toàn nước Mỹ. Riêng tại khu vực Washington, D.C., Virginia và Maryland - nơi đặt trụ sở chính của công ty, đã có hơn 21 dự án được triển khai. California cũng là một thị trường quan trọng với 8 dự án đã được đầu tư.

Bang Colorado là điểm sáng mới trong chiến lược mở rộng đầu tư của Trung Tâm Vùng, dự án JF43 vừa được USCIS phê duyệt, đánh dấu cột mốc quan trọng. Hiện công ty đang đầu tư và triển khai ba dự án tại Colorado. Tổng vốn đầu tư dự kiến vượt 500 triệu USD, tạo hơn 6.000 việc làm cho lao động địa phương.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc đầu tư mở rộng cũng minh chứng cho định hướng phát triển bền vững và mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng. Việc lựa chọn những thị trường chiến lược này giúp công ty đảm bảo tính bền vững và tạo tác động tích cực cho kinh tế cho khu vực. Thị trường tốt còn nâng cao cơ hội thành công cho nhà đầu tư trong việc đáp ứng các tiêu chí của USCIS, bao gồm cả yêu cầu về việc làm và tính tuân thủ theo luật định cư hiện hành.

EB5 Capital khảo sát công trình xây dựng tại dự án Finale at Breckenridge (JF46) vào tháng 10/2025. Ảnh: EB5 Capital

EB5 Capital được thành lập vào năm 2008, đặt trụ sở tại Washington, DC, là trung tâm vùng được Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) cấp phép. Công ty đặt mục tiêu phục vụ kinh tế, tạo việc làm của chương trình EB-5 trên tất cả tiểu bang và vùng lãnh thổ toàn nước Mỹ. Đến nay, EB5 Capital đã huy động và đầu tư hơn 1,6 tỷ USD từ nguồn vốn EB-5, cũng đã hoàn vốn cho 18 dự án. Đơn vị tập trung vào các dự án phát triển bất động sản thương mại nhằm mang đến cơ hội đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài mong muốn thường trú nhân (thẻ xanh) tại Mỹ. EB5 Capital đã thu hút hơn 2.600 nhà đầu tư đến từ hơn 75 quốc gia.

(Nguồn: EB5 Capital)