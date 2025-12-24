Eaton Park phát triển căn hộ cao cấp gắn kết hạ tầng

Eaton Park là mô hình căn hộ cao cấp với thiết kế tối ưu không gian sống, đa dạng sản phẩm, kết nối thuận tiện hạ tầng và hệ tiện ích nội khu đồng bộ.

Theo các chuyên gia, trong giai đoạn cuối năm, thị trường bất động sản TP HCM ghi nhận sự phân hóa giữa các phân khúc. Nguồn cung phổ thông đang đối mặt với rào cản pháp lý và chi phí. Trong khi đó, phân khúc căn hộ cao cấp tại các khu vực phát triển trọng điểm có tín hiệu phục hồi. Khu Đông TP HCM, đặc biệt là khu vực phường Bình Trưng, duy trì vai trò dẫn dắt nhờ lợi thế hạ tầng và quy hoạch đồng bộ. Trong bối cảnh này, Eaton Park, dự án căn hộ phức hợp do Gamuda Land phát triển thu hút sự quan tâm của thị trường.

Dự án nằm trên trục đại lộ Mai Chí Thọ, tuyến giao thông kết nối trực tiếp khu Đông với trung tâm TP HCM. Vị trí này giúp Eaton Park tiếp cận nhanh hầm Thủ Thiêm, tuyến Metro số 1 và các khu chức năng trọng điểm. Khả năng kết nối thuận tiện tạo điều kiện cho cư dân di chuyển linh hoạt giữa khu Đông và các quận trung tâm, đồng thời gia tăng giá trị sử dụng lâu dài cho dự án.

Phối cảnh dự án Eaton Park. Ảnh: Gamuda Land

Chủ đầu tư đánh giá, các dự án có vị trí mặt tiền đại lộ, tầm nhìn thoáng cùng khả năng tiếp cận hạ tầng đồng bộ được đánh giá là có giá trị gia tăng bền vững. Eaton Park được quy hoạch như tổ hợp căn hộ cao cấp, chú trọng sự hài hòa giữa không gian sống, thương mại và cảnh quan, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng sống của cư dân đô thị hiện đại.

Về sản phẩm, dự án cung cấp đa dạng loại hình căn hộ từ một đến ba phòng ngủ và các căn penthouse, phù hợp nhiều nhóm khách hàng gồm gia đình trẻ, chuyên gia làm việc tại khu Đông, cư dân có yêu cầu cao về không gian sống. Thiết kế căn hộ hướng đến việc tối ưu ánh sáng tự nhiên, thông gió và tầm nhìn, đồng thời áp dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao tiện nghi, khả năng cách nhiệt, cách âm.

Eaton Park cũng được chú ý nhờ định hướng phát triển hệ tiện ích nội khu phong phú. Thay vì tập trung vào số lượng, dự án hướng đến việc xây dựng trải nghiệm sống đa lớp, kết hợp giữa các không gian nghỉ ngơi, rèn luyện sức khỏe, sinh hoạt cộng đồng và thương mại dịch vụ. Chủ đầu tư đánh giá, mô hình "sống - nghỉ dưỡng - làm việc" trong cùng quần thể đang trở thành xu hướng phổ biến tại các đô thị lớn, đặc biệt trong phân khúc cao cấp.

Chủ đầu tư cho biết thêm, từ góc nhìn thị trường, phân khúc căn hộ hạng sang tại khu Đông TP HCM đang đối mặt với tình trạng nguồn cung mới hạn chế do các rào cản pháp lý và chi phí phát triển dự án gia tăng. Trong khi đó, nhu cầu về không gian sống chất lượng cao, gắn với hạ tầng, tiện ích đồng bộ vẫn duy trì ổn định, đặc biệt trong nhóm khách hàng có thu nhập cao, chuyên gia nước ngoài. Yếu tố trên giúp các dự án đã hoàn thiện pháp lý và có tiến độ triển khai rõ ràng thu hút sự quan tâm.

Do đó, sự xuất hiện của Eaton Park góp phần làm phong phú thêm bức tranh thị trường căn hộ cao cấp tại khu Đông, đồng thời cho thấy xu hướng dịch chuyển của nhu cầu sống về các khu vực được quy hoạch bài bản. Trong dài hạn, những dự án hội tụ đủ các yếu tố về vị trí, chất lượng xây dựng và tiện ích được kỳ vọng giữ vai trò dẫn dắt phân khúc cao cấp tại Thủ Đức.

Cùng thời điểm, thị trường khu Đông cũng ghi nhận sự ra mắt của The Opus One - phân khu căn hộ hạng sang thuộc đại đô thị Vinhomes Grand Park. Dự án có quy mô khoảng 2,3 ha với 4 tòa tháp, cung cấp khoảng 2.000 căn hộ, được phát triển thông qua hợp tác giữa Vinhomes và Tập đoàn Samty (Nhật Bản). The Opus One hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm không gian sống cao cấp, kết hợp giữa thiết kế và công nghệ hiện đại.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh nguồn cung căn hộ hạng sang ngày càng khan hiếm, trong khi nhu cầu về không gian sống chất lượng vẫn duy trì, sự xuất hiện của các dự án như Eaton Park và The Opus One góp phần định hình xu hướng phát triển của phân khúc cao cấp tại khu Đông TP HCM. Những dự án này mở rộng lựa chọn cho người mua ở thực và nhà đầu tư, cho thấy định hướng nâng chuẩn không gian sống tại đô thị sáng tạo phía Đông.

Hoàng Đan