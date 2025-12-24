East Coast Warehouse mở rộng logistics lạnh tại cảng Houston

MỹDự án 57,5 triệu USD tại Texas của East Coast Warehouse tạo 65 việc làm, tăng cường logistics kiểm soát nhiệt độ khu vực.

East Coast Warehouse & Distribution sẽ triển khai cơ sở đầu tiên tại Texas, đặt tại Baytown 146 Development (hạt Chambers), nhằm mở rộng mạng lưới logistics kiểm soát nhiệt độ phục vụ ngành thực phẩm - đồ uống. Dự án có tổng vốn đầu tư 57,5 triệu USD, dự kiến tạo 65 việc làm mới.

Kho lạnh có diện tích gần 29.900 m2 có khả năng lưu trữ hàng trăm rơ-moóc, container. Ảnh: East Coast Warehouse

Cơ sở mới tọa lạc tại 9200 FM 1405, Baytown, Texas, cách cảng Barbour's Cut khoảng 22,5 km và Bayport Container Terminal khoảng 29 km. Kho lạnh có diện tích gần 29.900 m2, xây dựng trên khu đất khoảng 26.300 m2, kèm thêm 34.400 m2 dành cho bãi đỗ và lưu trữ khoảng 275 rơ-moóc, container. Dự án cung cấp dịch vụ kho công cộng và là căn cứ hoạt động cho Safeway Trucking - đơn vị vận tải của công ty. Hoạt động dự kiến bắt đầu từ tháng 5/2026.

"Chúng tôi hào hứng khi mở rộng hiện diện tới cảng Houston - nơi đang tăng trưởng mạnh và thu hút thương mại quốc tế", ông Jamie Overley, CEO East Coast Warehouse, cho biết. "Vị trí gần cảng giúp tối ưu hiệu quả vận hành, đồng thời củng cố cam kết cung cấp giải pháp logistics kiểm soát nhiệt độ trọn gói trên toàn quốc, với chuyên môn khu vực".

East Coast Warehouse & Distribution là nhà cung cấp dịch vụ logistics bên thứ ba (3PL) chuyên về kho bãi và vận tải kiểm soát nhiệt độ cho ngành thực phẩm và đồ uống, với mạng lưới cơ sở tại nhiều bang trên toàn nước Mỹ.

Hải My (Theo FleetOwner)