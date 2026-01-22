Eaera thúc đẩy ứng dụng AI giảm rủi ro trong tài chính

Eaera hợp tác Viện nghiên cứu cao cấp về Toán triển khai chương trình đẩy mạnh toán ứng dụng, khoa học dữ liệu, AI vào phân tích tài chính thời gian thực.

Ông Yuki Sato, đại diện Eaera, cho biết trong bối cảnh tài chính số tăng trưởng nhanh và lượng dữ liệu giao dịch thời gian thực ngày càng lớn, nhu cầu ứng dụng toán học, khoa học dữ liệu và AI vào phân tích, xử lý và phát hiện rủi ro trở nên cấp thiết. Xu hướng này thúc đẩy đơn vị và Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) hợp tác dài hạn giai đoạn 2026-2028, hướng tới phát triển công nghệ phân tích tài chính dựa trên nền tảng nghiên cứu khoa học.

Sáng kiến được triển khai trong khuôn khổ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của Eaera, đồng thời phù hợp định hướng Chiến lược quốc gia về AI đến năm 2030. Mục tiêu của hợp tác là đưa các nghiên cứu toán ứng dụng và mô hình AI vào thực tiễn, góp phần giải quyết những bài toán phức tạp trong hệ thống tài chính số như phân tích rủi ro giao dịch, nhận diện gian lận và phát hiện bất thường theo thời gian thực.

Đại diện hai bên tại lễ ký kết hợp tác Ảnh: Eaera

Theo đơn vị, sự kết nối giữa giới học thuật và doanh nghiệp được xem là yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển công nghệ tài chính hiện đại. VIASM sở hữu đội ngũ chuyên gia nghiên cứu toán và AI có kinh nghiệm quốc tế, trong khi Eaera có lợi thế về dữ liệu và khả năng triển khai sản phẩm trong môi trường vận hành thực. Việc kết hợp hai nguồn lực này giúp các thuật toán, mô hình dự báo và hệ thống giám sát rủi ro có thể được thử nghiệm trực tiếp trên dữ liệu thực tế, từ đó xây dựng những giải pháp có khả năng mở rộng và ứng dụng cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tài chính trên toàn cầu, bao gồm cả Việt Nam.

Hợp tác được xây dựng dựa trên ba định hướng chính. Thứ nhất là hỗ trợ các đề tài nghiên cứu mang tính ứng dụng cao, tập trung vào xử lý dữ liệu thời gian thực, phát hiện rủi ro và cảnh báo sớm. Tiếp theo là đẩy mạnh kết nối giữa nhà khoa học và doanh nghiệp, nhằm chuyển giao tri thức và tạo điều kiện để nghiên cứu được triển khai ngay trên các bài toán thực tiễn. Thứ ba là thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp trong lĩnh vực AI và dữ liệu lớn. Eaera sẽ phối hợp đầu tư, hỗ trợ nhóm nghiên cứu và startup phát triển các sản phẩm công nghệ phục vụ tài chính số.

Đội ngũ của Eaera Việt Nam. Ảnh: Eaera

Theo đại diện Eaera, chương trình hợp tác này đặt mục tiêu lâu dài là nâng cao chất lượng phân tích tài chính, tăng mức độ an toàn trong giao dịch số và xây dựng môi trường FinTech bền vững. Các nghiên cứu từ VIASM và đối tác được kỳ vọng đóng góp vào quá trình phát triển mô hình AI tự động nhận diện gian lận, đánh giá rủi ro và hỗ trợ ra quyết định chính xác hơn cho các tổ chức tài chính.

Về mặt đào tạo, VIASM sẽ tham gia các hoạt động chuyển giao tri thức và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực toán ứng dụng, tài chính định lượng và khoa học dữ liệu. Mạng lưới chuyên gia trong và ngoài nước của viện giúp mở rộng cơ hội hợp tác, từ đó thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng vào tài chính thời gian thực - lĩnh vực vốn đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành.

Eaera hiện là doanh nghiệp công nghệ tài chính hoạt động hơn 10 năm tại thị trường quốc tế, tập trung phát triển hệ thống lõi và nền tảng phân tích dữ liệu lớn phục vụ tài chính số.

Eaera phát triển các nền tảng phân tích dữ liệu ngành tài chính. Ảnh: Eaera

VIASM là trung tâm nghiên cứu hàng đầu về toán học cơ bản và ứng dụng tại Việt Nam. Mục tiêu của VIASM là trở thành trung tâm có môi trường làm việc tương đương với một số nước phát triển về toán, để trao đổi học thuật nhằm nâng cao năng lực khoa học của các nhà nghiên cứu, giảng dạy.

Hoài Phương