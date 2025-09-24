Mẹ sợ chị tôi mải công việc, bỏ quên kỹ năng làm vợ, làm mẹ

Đợt về quê, mẹ thấy chị hơi có phần để đồ bừa ra nên mắng chị, tôi cũng lên tiếng nhắc nhở thì chị phản kháng.

Tôi là tác giả của bài viết "Thay vì nâng cấp vẻ ngoài để thu hút đàn ông, chị tôi mua vàng, đất" và đã đọc bình luận của mọi người. Xin đính chính, tôi là em trai của nhân vật chính và có lý do tại sao phải nói ra sự lo lắng của mình.

Thứ nhất, chị tôi đang tập trung khá nhiều cho sự nghiệp và tích lũy tài sản mà không dành thời gian hẹn hò. Ở cơ quan chị cũng có đồng nghiệp nam và đi chơi theo nhóm hoặc liên hoan nhưng tôi thấy vẫn mang tính chất công việc. Còn lại cuối tuần chị hay đi chùa, trong tuần thì tối trước khi đi ngủ tôi thấy chị tụng kinh Phật tầm 3-4 buổi mỗi tuần.

Thứ hai, tôi thấy chị ngày càng có thái độ phản kháng với mẹ và tôi. Thú thật nhà tôi khá truyền thống nên bình thường ở nhà, mẹ hoặc chị sẽ lo việc nhà như nấu ăn, rửa chén, còn bố là người kiếm tiền chính nên chỉ giúp việc nhà khi cần thiết. Khi ở với bố, chị lau dọn rửa rất kỹ càng, còn bây giờ vào thành phố ở chung với tôi, chị lại không chăm lo nhà cửa như dưới quê nữa. Thậm chí là dồn 2-3 hôm mới giải quyết như tôi đã nói trong bài trước. Tôi là con trai nên chủ yếu chỉ giúp những cái liên quan đến khuân vác đồ nặng thôi.

Đợt về quê, mẹ thấy chị hơi có phần để đồ bừa ra nên mắng chị, tôi cũng lên tiếng nhắc nhở thì chị phản kháng. Tôi không biết chị học đâu ra kiểu phản kháng như vậy, có phải từ mấy đồng nghiệp nữ ở cơ quan chị không vì hồi trước, mẹ hay tôi có góp ý, chị đều "Vâng con biết rồi" hoặc im lặng. Mẹ chỉ lo chị mải làm việc mà quên đi những kỹ năng người phụ nữ nên làm khi lấy chồng. Mẹ khuyên chị bớt làm lại thì chị nói "Nếu con nghỉ, bố mẹ nuôi con hay chu cấp cho con hàng tháng? Khi nào lấy chồng và sinh con, ít làm trên cơ quan lại, việc nhà con sẽ có thời gian giải quyết nhanh hơn thôi". Mẹ có cái lý của mẹ vì làm việc nhà tốt sau này chăm con cũng dễ hơn, vả lại làm việc nhà giúp chị xả hơi một chút hơn là cứ cắm đầu làm việc.

Còn như tôi đã nói ở trên, chuyện tôi có thể giúp chỉ là liên quan đến khuân vác vật nặng hay bốc dỡ đồ hoặc khi nào chị bận quá nhờ thì tôi mới làm. Tôi thấy chị có vài điểm hơi lạ, vì là em trai, tôi ngại hỏi những chuyện liên quan đến tâm lý hay cảm xúc. Có mấy buổi tối hàng tháng, tôi thấy chị hay đứng trước bàn thờ ông bà cầu nguyện, lẩm bẩm gì đó rồi chảy nước mắt. Tôi không hiểu và tự hỏi hay chị đang có khủng hoảng tinh thần gì. Đó giờ chị ít khi chia sẻ cảm xúc với mẹ hay với gia đình. Giờ chị đang ở ngưỡng tuổi nên kết hôn vì dưới quê tôi, bạn đồng trang lứa chị kết hôn cả rồi. Tôi thấy chị có ngoại hình xinh xắn, nữ tính, có trách nhiệm với công việc, chỉ là hiện tại quản lý việc nhà chưa tốt. Tôi thấy tuổi thanh xuân hoặc thời gian tốt để sinh sản đối với phụ nữ tầm 40 là dần hết rồi nên nhà tôi không muốn chị bị lỡ khoảng thời gian này. Cảm ơn mọi người đã đọc bài của tôi. Mong mọi người cho tôi lời khuyên để tôi nói với chị.

Tâm An