Có nên nghỉ công việc thu nhập 1,5 tỷ mỗi năm để đi du học?

Nhìn thu nhập có vẻ cao nhưng em thấy mình không còn hăng say nữa.

Từ nhỏ em có mong muốn sẽ được đi nhiều nơi trải nghiệm nhiều thứ. Khi ấy chỉ thấy thế giới qua tivi, nhưng càng lớn đi được vài nước, em lại càng không muốn bỏ lỡ cơ hội được sống và trải nghiệm ngoài Việt Nam. Vì vậy ước mơ du học hiện tại vẫn còn đâu đó trong suy nghĩ của em. Khi thi chuyển cấp lên cấp ba, em thi tuyển và đậu vào trường chuyên của tỉnh nhưng do trường ở thị xã, rất xa nhà với điều kiện gia đình khi đó nghèo, không nuôi ăn học xa nhà được, vì vậy em học trường huyện ở quê, cũng là nơi ba em dạy.

Lên đại học, khi ấy gia đình phải nuôi cả hai đứa nên ba mẹ cố gắng rất nhiều. Bởi vậy, dù em có học bổng từ năm thứ hai đại học nhưng phải tạm gác lại ước mơ. Ra trường lại lo kiếm tiền phụ kinh tế gia đình, phụ nuôi em trai học rồi tích lũy nhà cửa nên cũng không còn suy nghĩ đến nhiều. Nhưng hơn nửa năm nay, khi mọi thứ tạm ổn, em lại suy nghĩ về ước mơ năm xưa - điều làm em đắn đo rất nhiều, vì nếu không thực hiện bây giờ, có thể em không còn cơ hội nữa vì tuổi em đã lớn. Em cũng đã cân đo được và mất theo lý trí nhưng bản thân vẫn không tìm được điều gì đúng đắn cho mình. Em thấy mình còn non trẻ, ít trải nghiệm và vốn sống còn non nớt. Vì vậy mong anh, chị cho em những ý kiến khách quan, ai từng như em hoặc những ai đang học tập định cư ở nước ngoài cho em xin kinh nghiệm để em có thể tìm cho mình sự lựa chọn phù hợp nhất.

Em xin nói rõ về bản thân. Em làm cho công ty nước ngoài, thu nhập khoảng 1,5 tỷ mỗi năm. Công việc có nhiều triển vọng tuy nhiên trách nhiệm rất lớn, phải dành nhiều thời gian. Em làm khoảng hơn 10 tiếng mỗi ngày. Em thấy công việc cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tâm trạng của mình và đó có thể là lý do mẹ cảm thấy em ít nói và hơi buồn. Nhìn thu nhập có vẻ cao nhưng em thấy mình không còn hăng say nữa. Nếu làm tốt công việc này, thu nhập sẽ tăng nhưng đồng nghĩa ước mơ đi du học và sống trải nghiệm nơi mới không còn.

Về chuyện du học, em có lên kế hoạch sơ bộ. Em chọn đi Mỹ vì đây là nơi em thích và muốn học tập. Tuy nhiên em không có bất kỳ người thân nào ở đây, sẽ phải tự lập mọi thứ từ nhà cửa đến những công việc lặt vặt nhất. Thời gian đầu chắc chắn sẽ rất vất vả nhưng em nghĩ mình sẽ cố gắng. Về tài chính, do mới trả nợ mua nhà xong nên hiện em không còn nhiều tiền tiết kiệm. Nếu đi, em sẽ nhập học vào tháng 9/2026 hệ master. Đến lúc ấy, em có thể tiết kiệm được một tỷ đồng, số tiền này không đủ trang trải chi phí học tập và ăn ở, vì vậy em sẽ phải bán căn hộ đang sống. Em nghĩ giá hiện tại có thể dao động gần 6 tỷ. Lúc em mua chi phí đầu tư toàn bộ gần 4,7 tỷ. Hai miếng đất ở quê em xem đó là món quà tặng cho ba mẹ, sẽ không đụng vào. Đó cũng là lý do em để ba mẹ đứng tên. Thật ra em muốn ba mẹ được hưởng nhiều hơn nhưng năng lực có hạn nên hiện tại chỉ có thể như vậy.

Về chuyện ràng buộc cá nhân, hiện em chưa kết hôn hay có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào nên không cần đắn đo. Nhìn sơ bộ mọi thứ thấy rõ ràng tuy nhiên đây là bài toán giữa hoài bão ước mơ và thực tế tương lai cuộc sống. Suy nghĩ này đến từ mong muốn cá nhân, em chỉ đi du lịch nước ngoài vài ngày thôi chứ chưa từng sống lâu. Em cũng không biết có thích nghi hoặc có cơ hội định cư ở Mỹ không. Em đã nghiên cứu ngành học và thích học về Psychology (tâm lý). Tuy nhiên nếu sau này em không ở lại Mỹ làm việc được thì triển vọng ngành này không cao ở Việt Nam hoặc cũng có thể em chọn ngành đang được xem là xu hướng như Data Analytics hoặc các chuyên ngành thuộc nhánh STEM thiên về analytics. Đây là góp ý của em trai em vì em dâu cũng đang làm về mảng này, công việc rất tốt.

Về gia đình, chắc chắn ba mẹ em sẽ không vui và mẹ sẽ phản đối nhiều, tuy nhiên em sẽ thuyết phục được. Nếu phân tích như vậy, có thể đã thấy rõ, tuy nhiên đây có thể xem là một việc đánh cược vì em bán hết tất cả những gì mình có để đầu tư cho việc mà tương lai em cũng không chắc chắn. Em tham gia hội nhóm, có người bảo nên đi, có người bảo không vì em không còn trẻ, ngay lúc này nếu em quyết định sai, có thể công sức lao động 10 năm trước giờ xem như không còn hoặc cũng có thể trả giá thêm nhiều năm về sau. Nghĩ những thử thách phía trước chắc chắn sẽ rất vất vả, em cũng sợ nhưng nghĩ lại việc không thực hiện ước mơ bao lần bỏ dở em cảm thấy rất tiếc.

Gần 2 tháng nay, em tự ôn tiếng Anh và hôm nay vừa có kết quả IELTS 7.5, đủ điểm theo yêu cầu của trường. Nếu quyết định đi, em sẽ tiến hành các bước tiếp theo, nộp hồ sơ, đóng tiền và rao bán nhà, mất kha khá thời gian. Còn nếu không thì dừng lại ở đây. Em mới ở căn nhà này, thật sự không muốn bán nhưng suy nghĩ mãi vẫn không thông điều gì là tốt với mình. Em trai em nói nếu bán nhà chưa được, vợ chồng em sẽ cho mượn tiền đi học và giúp em bán nhà ở Việt Nam. Nếu bán nhà được, em cũng tính sẽ để lại cho ba mẹ một tỷ. Dù em trai cuộc sống đã ổn định, nhà xe đã có, công việc thu nhập cao nhưng em ấy cũng có gia đình riêng nên em không muốn em ấy gánh vác ba mẹ quá nhiều.

Một điều nữa em cũng lo cho ba mẹ. Với ba, tuy ít nói nhưng ông rất thương con cái. Em còn nhớ khi em lên đại học, ba còn hút thuốc, em có nói với ba, món quà to lớn với con là sức khỏe của ba mẹ, chỉ cần chờ bốn năm con học ra trường, gia đình mình sẽ không còn khó khăn nữa cho nên ba phải giữ sức khỏe, đừng hút thuốc nữa. Ba em im lặng và đó là lần cuối cùng em thấy ba hút thuốc. Ba bỏ thuốc gần 15 năm rồi. Còn mẹ dành cả đời người vì chồng con, rất thương yêu em nên em không muốn làm mẹ buồn bất cứ điều gì. Mẹ rất sợ em không lấy chồng, mong ước của mẹ không cần em làm ra nhiều tiền mà có gia đình hạnh phúc. Em có an ủi mẹ có thể duyên số của con muộn chứ không phải con sẽ sống độc thân, con sẽ lấy chồng nhưng khi nào lấy thì chưa biết.

Hôn nhân là chuyện hai người, vì vậy mình đâu thể quyết định tất cả, mình quyết định 50%, phần còn lại ở người khác. Em cũng muốn ổn định gia đình sớm, ít ra gia đình an tâm, tuy nhiên không biết người ta đang ở phương trời nào. Nếu cuộc sống chỉ có mỗi em, chắc chắn em sẽ không do dự, nhưng em vẫn còn gia đình, còn tính toán được mất nên không biết nên chọn điều gì. Em thấy mình còn non kinh nghiệm cũng như trải nghiệm, vốn sống cũng ít, vì vậy mong nhận được nhiều đóng góp của các anh chị. Em xin chân thành cảm ơn. Trân trọng.

Thảo Ly