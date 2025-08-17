E 6 Batman Edition - khi Người Dơi cũng điện hóa

Ấn ĐộHãng xe Mahindra hợp tác với Warner Bros ra mắt xe điện BE 6 Batman Edition, giới hạn 300 chiếc.

Dựa trên mẫu SUV BE 6 của Mahindra, phiên bản Batman Edition sở hữu môtơ có công suất 282 mã lực và mô-men xoắn 380 Nm, cùng bộ pin dung lượng 79 kWh với hành trình 550 km mỗi lần sạc đầy. Xe trang bị nhiều chi tiết độc đáo mang đậm phong cách của nhân vật Batman, từ decal đến biểu tượng trên nóc xe.

Chỉ có 300 chiếc Mahindra BE 6 Batman Edition được sản xuất. Xe sơn màu đen satin độc quyền, các chi tiết thiết kế đi kèm bao gồm decal Batman đặc trưng trên cửa trước, biểu tượng dơi trên nắp trục bánh xe, các tấm chắn trước sau và cửa kính.

Bên cạnh huy hiệu đuôi xe "BE 6 × The Dark Knight", xe còn có đèn chiếu logo dơi xuống mặt đất. Hệ thống treo và kẹp phanh sơn vàng Alchemy Gold tạo thêm điểm nhấn tương phản, và bộ vành hợp kim 20 inch.

Nội thất của phiên bản đặc biệt bọc da với đường chỉ khâu màu vàng nâu và biểu tượng dơi, dải màu vàng chạy quanh buồng lái.

Các chi tiết tương phản màu vàng tiếp tục được thể hiện trên vô-lăng, phanh tay điện tử và núm xoay điều khiển cảm ứng. Ngoài ra còn có một tấm biển Alchemy Gold Batman Edition được đánh số phiên bản trên bảng điều khiển.

Biểu tượng dơi trên nút Boost, bảng điều khiển bên phụ, cũng như dây đai mở cửa lấy cảm hứng từ xe đua và logo dơi cho hiệu ứng động chào mừng trên màn hình cụm đồng hồ.

Với mức giá 2.779.000 rupee (31.700 USD), những chiếc BE 6 Batman Edition đầu tiên sẽ bắt đầu được giao tại Ấn Độ vào ngày 20/9, trùng với Ngày Quốc tế Batman năm nay.

Mỹ Anh (theo Paultan)