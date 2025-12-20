Dynamic Worldwide tăng tốc chuyển đổi số logistics toàn cầu

Dynamic Worldwide mở rộng công nghệ và mạng lưới logistics để đáp ứng chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng phức tạp.

Nhờ có kinh nghiệm hàng chục năm trong ngành logistics với công nghệ hiện đại, Dynamic Worldwide (Dynamic) cung cấp giải pháp vận hành từ đầu đến cuối cho thương mại điện tử, bán lẻ và bán buôn. Công ty có hơn 70 năm kinh nghiệm trong gom hàng, trung chuyển container, phân phối bên thứ ba và vận chuyển hàng hóa, đóng vai trò đối tác duy nhất với đủ năng lực, cơ sở vật chất và nhân sự để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

"Dynamic khởi nguồn từ Khu May mặc New York, nơi từng là trung tâm sản xuất sôi động nhất nước Mỹ", Andrew Rotondi, Giám đốc vận hành, chia sẻ. "Khi đó, chúng tôi vận chuyển vải từ các nhà máy miền Đông Nam về New York. Dù khái niệm logistics chưa phổ biến, những gì chúng tôi làm chính là quản lý vận tải và chuỗi cung ứng".

Theo thời gian, hoạt động vận tải chuyển thành dịch vụ hoàn tất đơn hàng và lưu kho. Công ty mở rộng các cơ sở tại New York để phục vụ nhà sản xuất, rồi thích nghi theo xu hướng sản xuất dịch chuyển ra nước ngoài. Từ doanh nghiệp gia đình, Dynamic trở thành tổ chức logistics quy mô gần 3.000 nhân viên trên toàn cầu.

Các kho bãi của Dynamic Worldwide ứng dụng công nghệ tiên tiến để quản lý, vận chuyển hàng hóa. Ảnh: Dynamic Worldwide

Hiện công ty vận hành 5 nhóm dịch vụ chính. Mảng lớn nhất là hoàn tất đơn hàng, từ phân phối bán buôn đến bán lẻ, bán buôn đến người tiêu dùng, đến giao hàng từ nhà sản xuất. Hoạt động đòi hỏi hệ thống kho bãi mạnh, quy trình tinh gọn và quản lý tồn kho chặt chẽ.

Lĩnh vực thứ hai là vận tải và gom hàng. Dynamic đảm nhận vận chuyển cho các thương hiệu lớn như Calvin Klein hay Macy’s, tập trung tại các cảng chính như Los Angeles - Long Beach, New York - New Jersey, Savannah, Norfolk và Seattle. Sân bay JFK cũng là cửa ngõ lớn cho hàng tiêu dùng công ty xử lý.

Thứ ba là giao nhận quốc tế, với đội ngũ tại Trung Quốc và Việt Nam, và đang mở rộng sang Nigeria, Ethiopia và Ai Cập khi sản xuất chuyển dịch về châu Phi. Mảng thứ tư là dịch vụ công nghệ thông tin, cung cấp hệ thống quản lý vận tải (TMS) giúp doanh nghiệp tối ưu chuỗi cung ứng. Cuối cùng là kho ngoại quan và trạm kiểm hóa (CFS), nơi lưu giữ hàng chưa thông quan, hoàn thiện năng lực logistics trọn gói của công ty.

Kho ngoại quan cho phép doanh nghiệp đưa hàng vào Mỹ mà chưa phải nộp thuế ngay. Hàng có thể được lưu trong kho đến khi sẵn sàng vào thị trường nội địa. CFS cho phép giữ hàng tối đa 15 ngày trước khi thông quan, giúp trì hoãn nghĩa vụ thuế trong ngắn hạn.

Một loại hình khác là khu thương mại tự do (FTZ), phổ biến tại các trung tâm như Trung Quốc và Hong Kong. Hàng có thể được đưa vào, lưu trữ và chỉ nộp thuế khi rời khỏi khu vực. Tuy nhiên, mức thuế được cố định tại thời điểm hàng vào khu, nên doanh nghiệp cần tính toán kỹ lưỡng.

"Chúng tôi đã thiết lập FTZ tại New Jersey, nhưng chưa khai thác hết do khách hàng muốn chờ chính sách thuế ổn định", Andrew cho biết. "Khi điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ mở rộng dịch vụ này. Các giải pháp kho ngoại quan và FTZ giúp khách hàng quản lý chi phí và dòng tiền hiệu quả hơn".

Xuất thân từ lĩnh vực công nghệ, Andrew gia nhập Dynamic hơn 35 năm trước sau khi làm việc cho một công ty AI. "Công nghệ luôn là trụ cột của Dynamic. Chúng tôi liên tục đầu tư vào hệ thống điều khiển thiết bị xử lý hàng hóa. Khi chi phí nhân công tăng, chúng tôi đẩy mạnh tự động hóa để duy trì hiệu quả và tối ưu chi phí", ông nói.

Các cơ sở của Dynamic vận hành nhiều hệ thống tự động hóa, mỗi hệ thống đi kèm phần mềm chuyên dụng. Hệ thống quản lý kho của công ty được tùy chỉnh sâu, đặc biệt ở mảng logistics bên thứ ba, nhằm đáp ứng yêu cầu chính xác của khách hàng.

Dynamic cũng đầu tư mạnh vào phát triển phần mềm, đặc biệt là nền tảng TMS đang được nhiều nhà bán lẻ lớn sử dụng. "Một ví dụ là Saks Group. Khi nhà cung cấp bán hàng vào kênh này, đơn của họ được xe của chúng tôi nhận. Qua TMS, nhà cung cấp đăng nhập vào cổng thông tin mang giao diện Saks nhưng vận hành bởi Dynamic. Đây là công nghệ giá trị gia tăng giúp chúng tôi củng cố vị thế thị trường", Andrew chia sẻ.

Dynamic đang tiếp tục nâng cấp nền tảng, bổ sung tính năng như tự động so sánh cước vận tải theo thời gian thực. Chiến lược của công ty là kết hợp công nghệ, chuyên môn logistics và dịch vụ khách hàng thành một trải nghiệm thống nhất.

Hướng đến năm 2026, công ty tập trung nâng cấp số hóa TMS và triển khai công nghệ lưu trữ tiên tiến để tối ưu diện tích khi giá bất động sản gần cảng và sân bay tăng cao. Doanh nghiệp theo đuổi chiến lược dài hạn: liên tục tái đầu tư để dẫn đầu về công nghệ và vận hành.

Trong 5 năm tới, Dynamic dự kiến tăng gấp đôi số cơ sở, tập trung vào các kho lớn, hiệu quả hơn. Mở rộng quốc tế sẽ đóng vai trò trọng tâm khi nhiều khách hàng chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam, Indonesia và châu Phi. Dynamic hỗ trợ các nhà máy, chủ yếu thuộc sở hữu châu Á, xây dựng cơ sở tại Ethiopia và Nigeria, mang theo lao động tay nghề và kinh nghiệm logistics.

"Dù đối mặt nhiều thách thức, chúng tôi tiếp tục cung cấp dịch vụ nhanh và linh hoạt. Với chi phí sản xuất thấp và mức thuế ưu đãi tại các khu vực mới nổi, chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng mạnh về năng lực sản xuất và hoàn tất đơn hàng trong những năm tới", Andrew kết luận.

