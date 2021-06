DxSpace phát triển blockchain và mạng lưới đại diện thương hiệu

Dự án không gian số đặt con người làm trung tâm DxSpace chú trọng phát triển công nghệ blockchain và mạng lưới đại sứ phát triển cộng đồng đại diện thương hiệu.

Liên minh Chuyển đổi số DTS vừa tổ chức lễ ra mắt dự án DxSpace và công bố các hoạt động chính, bằng hình thức trực tuyến vào ngày 22/6. Sự kiện online có sự tham dự của đại diện các tổ chức, cá nhân và đơn vị đồng hành cùng DTS Group.

Meeting online ra mắt dự án DxSpace với hơn 80 người tham gia. Ảnh chụp màn hình.

Liên minh Chuyển đổi số DTS là liên minh những cá nhân, tổ chức uy tín hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, dịch vụ số, công nghệ số... với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, trọng tâm phát triển công nghệ và xây dựng không gian số đặt con người làm trung tâm. Nỗ lực để hiện thực hóa mục tiêu trên, DTS đã chính thức ra mắt nền tảng DxSpace - không gian công nghệ số đặt con người làm trung tâm với các giải pháp cung cấp kiến thức số, văn hóa số và kỹ năng số.

Hiện nay, sự phát triển của công nghệ và sự đổi mới sáng tạo trở thành công cụ tác động mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Với tầm nhìn DxSpace sẽ trở thành không gian công nghệ số đặt con người làm trung tâm, ứng dụng sở hữu tiềm năng lớn và mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng ở hiện tại và trong tương lai.

"Dự án DxSpace đặt ra ba sứ mệnh là phát triển cộng đồng công dân số chuẩn mực, huy động liên minh nguồn lực và liên minh các nhà đầu tư, quản trị, nhà cung cấp hạ tầng thành mạng lưới cộng hưởng hỗ trợ lẫn nhau dựa trên nguyên tắc công bằng, minh bạch, tôn trọng quyền cá nhân và chia sẻ vì lợi ích chung", ông Leon Trương - Chủ tịch Liên minh DTS chia sẻ.

Ông Leon Trương - Chủ tịch Liên minh DTS. Ảnh: DTS.

DxSpace định hướng chiến lược phát triển, lộ trình xây dựng và cách tiếp cận rõ ràng với 6 công nghệ trọng tâm gồm di động và định vị (Mobile and Geolocation), sinh trắc học (Biometrics), trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn (AI and Big Data), công nghệ truyền thông xã hội cân bằng phần xã hội và phần truyền thông (Balance Social Media), nơi làm việc thông minh (Smart workplaces), chuỗi khối và Internet vạn vật (Blockchain and IoT).

Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Phó chủ tịch VECOM cho biết, VECOM đã đồng hành cùng Liên minh DTS trong nhiều hoạt động, vì vậy VECOM mong chờ và đặt kỳ vọng vào những người tiên phong, đầu tàu dẫn dắt tạo ra sự khác biệt, nổi bật là công nghệ blockchain hiện nay. Với dự án DxSpace, đại diện Hiệp hội tin rằng đây là một trong những mô hình sẽ trở thành bệ phóng, xây dựng các chương trình, tạo ra thành phố để những người đến tham gia có thể tận dụng cơ hội, tiện ích từ thành phố do DTS dựng nên.

"Sắp tới, các đơn vị trong lĩnh vực thương mại điện tử, ứng dụng thương mại điện tử sẽ cùng phối hợp với nhau, tham gia đóng góp để đưa thương mại điện tử, logistic và tất cả các ngành khác lên nền tảng blockchain để tăng khả năng tiếp cận, hội nhập và kết nối với thế giới dễ dàng hơn", ông Dũng nói.

Theo đó, dự án mở đầu bằng việc tập trung nghiên cứu và phát triển công nghệ Blockchain, một trong những công nghệ tiềm năng trong việc phát triển những ứng dụng phi tập trung đặt người dùng làm trung tâm. Đặt biệt, dự án cũng đồng thời ra mắt Ambassador - mạng lưới đại sứ phát triển cộng đồng DxSpace.

Ông Linh Nguyễn - Giám đốc nền tảng Liên minh DTS chia sẻ, blockchain đang là công nghệ rất nổi trên thế giới, dự báo đến năm 2030, công nghệ này sẽ có tiềm năng phát triển rất lớn trong nhiều lĩnh vực như kỹ thuật số, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm, xây dựng Chính phủ điện tử...

Đại diện Liên minh DTS và đối tác. Ảnh: DTS.

"DxSpace sẽ tăng cường hoạt động thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp startup tham gia vào lĩnh vực blockchain nhiều hơn, ứng dụng blockchain vào đời sống mang lại giá trị thực tế cho người dùng và cho xã hội", ông Linh cho biết.

Blockchain là công nghệ đã và đang được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực trong đời sống. Chuỗi các hoạt động chính phát triển blockchain của dự án DxSpace bao gồm: xây dựng cộng đồng công dân số với mục tiêu cung cấp thông tin và thức về kỹ năng số, văn hóa số để phát triển nghề nghiệp và thu nhập, lan tỏa những câu chuyện thành công có thật từ việc phát triển kỹ năng số và khuyến khích cộng đồng chủ động tham gia vào quá trình phát triển xã hội số.

Dự án đặt mục tiêu tìm kiếm, kết nối giới trẻ đam mê công nghệ nhằm huy động các công dân số tiên phong từ DxSpace. Qua đó, các thành viên có cơ hội học tập để phát triển kỹ năng số trên nền tảng DxSpace Academy, thực hành các kỹ năng số, tham gia trao đổi nhóm, kết nối với các chuyên gia hàng đầu và chia sẻ cho cộng đồng kiến thức, kinh nghiệm thông qua các kênh truyền thông cộng đồng của DxSapce.

Song song đó, dự án cũng xây dựng và mở rộng quy mô mạng lưới đại sứ phát triển cộng đồng DxSpace Ambassador. Đây là mạng lưới nhằm kết nối cộng đồng công dân số tiên phong chuyển đổi số, từ đó nắm bắt cơ hội thời đại 4.0 và phát triển hệ sinh thái ứng dụng công nghệ chất lượng cao. Mỗi nhiệm vụ trọng tâm, DxSpace luôn đặt sứ mệnh, mục tiêu riêng và thực hiện bằng những hành động cụ thể nhằm đem lại những kết quả nhất định.

Với thế mạnh của Liên minh DTS, DxSpace khẳng định được giá trị tối ưu cho cộng đồng, thông qua quá trình nghiên cứu và phát triển công nghệ để hướng tới nâng cao năng lực số cạnh tranh toàn cầu, từ đó góp phần vào quá trình đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội Việt Nam.

Bảo Khánh