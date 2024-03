Dwayne Johnson nhận quyền sở hữu 25 tên gọi

Dwayne Johnson, 52 tuổi, nhận quyền sở hữu 25 cái tên và câu cửa miệng như Rock Nation, The Samoan Sensation trong thỏa thuận hợp tác mới.

Theo Deadline ngày 29/2, chính phủ Mỹ cấp quyền sở hữu nghệ danh "The Rock" cho Dwayne Johnson cùng nhiều tên gọi và câu nói nổi tiếng. Đây là một phần trong thỏa thuận giữa nghệ sĩ và TKO Group Holdings để anh gia nhập ban giám đốc tập đoàn. Trước đó, bản quyền thuộc về WWE - công ty đấu vật giải trí thế giới đã sáp nhập TKO.

Diễn viên kiêm cựu đô vật Mỹ Dwayne Johnson. Ảnh: Marca

TKO Group Holdings công bố danh sách 25 biệt hiệu và câu nói phổ biến của Dwayne Johnson. Những cái tên gồm: The Rock, Rocky Maivia, Team Corporate, Rock Nation, Team Bring It, The Nation, Roody Poo, Candy Ass, Jabroni, The Samoan Sensation, The Blue Chipper, The Brahma Bull, The People’s Champion, The Great One, The People’s Elbow, Rock Bottom, Blue Hell, Rockpocalypse, Project Rock và danh hiệu The most electrifying man in sports and entertainment (Người đàn ông hấp dẫn nhất giới thể thao và giải trí).

Các câu nói: If you smell what The Rock is cooking (Nếu bạn hiểu tôi đang nói gì), Know Your Role and Shut Your Mouth (Biết vị trí của mình và ngậm miệng lại), Finally (Cuối cùng thì), The millions... (and millions), (Hàng triệu và hàng triệu người hâm mộ tôi), The Rock Just Bring It (Thử đánh bại The Rock đi), The Rock has come back to... (The Rock đã quay lại), It doesn’t matter what... (Không quan trọng bạn làm gì).

Theo thỏa thuận bổ nhiệm, Dwayne Johnson được quyền sở hữu tất cả hình ảnh, logo, nhãn hiệu và "toàn bộ nickname, tranh biếm họa, giọng nói, chữ ký, tạo hình, thói quen hoạt động, quần áo hoặc một phần trang phục, phụ kiện, đai chiến thắng" liên quan đến The Rock trong thời gian thi đấu tại WWE. Nghệ sĩ cũng nhận tiền bản quyền từ những sản phẩm sử dụng tên anh. Ngoài ra, diễn viên cũng nhận được 30 triệu USD cổ phiếu từ TKO theo hình thức trả góp đến cuối năm 2025.

Theo Hollywood Reporter, động thái trao quyền của TKO giúp Dwayne Johnson có đủ tư cách khai thác thương hiệu cá nhân với bất kỳ đối tác mà anh thấy phù hợp. Diễn viên đã cấp phép cho WWE sử dụng tên "The Rock" trong 10 năm. Công ty trả 491.000 USD tiền bản quyền thương mại vào năm 2023. Trong thời gian đó, nghệ sĩ không được cho các doanh nghiệp đối thủ dùng tên này.

Dwayne Johnson nhận quyền sở hữu 25 tên gọi và câu cửa miệng Trailer phim "Black Adam" (2022). Video: Warner Bros. Picture

Dwayne Johnson, sinh năm 1972, là tài tử hàng đầu Hollywood. Anh nổi tiếng với những vai cơ bắp, có sức mạnh siêu việt như trong loạt Fast & Furious, San Andreas (2015), Skyscraper (2018), Jumanji... Theo Forbes, Johnson từng nhiều lần dẫn đầu danh sách nam diễn viên kiếm nhiều tiền nhất thế giới. Ngoài đóng phim, anh từng là đô vật nổi tiếng, giành 10 chức vô địch thế giới trước khi vào Hollywood. Anh trở lại sàn đấu WWE hồi tháng 1 sau sáu năm vắng bóng.

Phương Thảo (theo Variety, Deadline)