Duyên Quỳnh xin lỗi sau khi lộ hát nhép

Duyên Quỳnh xin lỗi về việc chưa mang lại "trải nghiệm chuyên nghiệp" cho khán giả khi lộ hát nhép ở lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2025.

Tối 3/2, ca sĩ nhận thiếu sót khi trình diễn và xin rút kinh nghiệm, nắn nót lại bản thân. Trong bài đăng trên trang cá nhân, cô viết: "Tôi nhiều đêm thức trắng, một mình đọc những bình luận của mọi người, tự trách bản thân rất nhiều. Tôi muốn được thành tâm xin lỗi vì chưa mang lại trải nghiệm đẹp, hoàn chỉnh, chuyên nghiệp tới khán giả. Mong mọi người cho tôi thêm thời gian sửa đổi và vẫn được chăm chỉ làm nghề, hết mình với tình yêu âm nhạc thuần khiết". Ca sĩ không giải thích thêm về sự việc.

Duyên Quỳnh hát 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' Phần trình diễn của Duyên Quỳnh, sự cố của cô xuất hiện từ giây thứ 35. Video: YouTube Làn Sóng Xanh

Hôm 30/1, tiết mục của Duyên Quỳnh thuộc loạt ca khúc mở màn lễ trao giải Làn Sóng Xanh. Sau điệp khúc đầu tiên, cô buông micro và phiêu theo đoạn nhạc nghỉ. Tuy nhiên, phần hát kế tiếp bắt đầu ngay sau đó khiến cô đưa micro trở lại vị trí chậm hơn, trong khi giọng hát vẫn cất lên.

Đoạn video ghi lại sự việc lan truyền trên mạng xã hội, nhận nhiều luồng ý kiến. Phần đông khán giả nói việc cô hát nhép bài của mình là khó chấp nhận. Số khác cho rằng ở nhiều chương trình lớn, các ca sĩ thường không hát live hoàn toàn hoặc hát đè để bảo đảm chất lượng sự kiện, tuy nhiên cần xử lý khéo.

Duyên Quỳnh, 36 tuổi, nhiều năm gắn bó với các chương trình biểu diễn phục vụ chiến sĩ hải quân, lực lượng tuyến đầu và người dân vùng sâu, vùng xa.

Năm 2025, cô được nhiều người biết đến qua bài hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác. Ca khúc tạo cơn sốt mạng xã hội và vang lên trong nhiều chương trình nghệ thuật, đạt hàng tỷ lượt xem trên các nền tảng. Tác phẩm còn dược vinh danh Bài hát đặc biệt của năm tại Vietnam iContent Awards 2025, hồi tháng 11/2025 và Giải thưởng đặc biệt tại Làn Sóng Xanh 2025.

Ca sĩ hiện còn kết hợp nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong chương trình cộng đồng 300 bài hát thiếu nhi cùng dự án khác dành cho trẻ em. Đầu năm nay, cô cùng 10 gương mặt được vinh danh, ghi nhận đóng góp nổi bật trên nhiều lĩnh vực, lan tỏa tinh thần sống đẹp vì cộng đồng trong chương trình Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM.

Duyên Quỳnh trong bộ ảnh chụp hồi tháng 1. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Duyên Quỳnh quê Đăk Lăk, tốt nghiệp khoa Thanh nhạc, Nhạc viện TP HCM năm 2015. Sau khi ra trường, cô làm việc cho Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch TP HCM (HBSO). Đầu năm 2019, cô thi Ban nhạc quyền năng, đoạt giải á quân. Cùng năm, Duyên Quỳnh đoạt quán quân Người kể chuyện tình mùa ba. Sau cuộc thi, bên cạnh đi hát, ca sĩ còn lồng tiếng phim, sáng tác nhạc.

Hoàng Dung