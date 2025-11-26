Khi tôi ham chơi thì gặp kẻ quán bar, khi tu sửa thì gặp chân ái

Những năm tháng của tuổi trẻ, tôi là một chàng trai thiếu suy nghĩ, hời hợt, kém cỏi.

Tôi không phải là người thông minh bẩm sinh hay tài năng vượt trội. Mọi thứ tôi tích lũy và trưởng thành trong con người hôm nay là do những vấp ngã, đau khổ, những ngày rất tối tăm mà bản thân đã nếm trải đủ vị đắng của nó, rồi trở nên mạnh mẽ và sáng suốt hơn. Tôi 9x, nhận thấy tình cảm mà mình trải qua, gặp được, giống như chính con người mình lúc đó.

Khi tôi hời hợt, gặp một người không cố gắng vun đắp. Khi tôi ham vui cũng gặp một người suốt ngày la cà trong bar, quán nhậu. Khi còn hơn thua, tôi gặp một người giống vậy. Ban đầu tôi trách họ, sao chẳng cố gắng hay sống tệ thế. Nhưng những đau khổ càng làm tôi nhìn vào bên trong mình, thì ra mình cũng như họ.

Giờ tôi đã thấy được khuyết điểm và thay đổi. Tin hay không tin bạn cũng đang sống trong nhân quả, bạn thế nào sẽ có những quả tương tự đến với mình. Khi quyết tâm sửa đổi, không làm điều sai qua lời Phật dạy, tôi gặp nhiều may mắn hơn và gặp cả một người mà mình và cô ấy muốn bước đến hôn nhân, cùng sự chân thành và hạnh phúc nhất. Cuộc sống còn nhiều đau khổ, nhưng làm lành, lánh dữ, chắc chắn, rất chắc chắn quả ngọt sẽ đến với chúng ta.

Quốc Trường