Duy Tân đạt chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao

Vừa qua, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức lễ công bố và vinh danh 524 doanh nghiệp đạt nhãn hiệu chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2022 do người tiêu dùng bình chọn. Giải thưởng năm nay thu hút 2.830 doanh nghiệp từ các lĩnh vực, ngành nghề như: bánh kẹo, thực phẩm, nước chấm, gia vị, sữa và sản phẩm từ sữa, đồ uống, văn phòng phẩm, hóa mỹ phẩm, dược phẩm, nhựa...

Mặc dù năm 2021, Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề tới doanh nghiệp và người lao động, Duy Tân cho biết vẫn nỗ lực ổn định sản xuất, giữ vững chất lượng sản phẩm, đảm bảo nguồn cung đầy đủ cho người tiêu dùng. Doanh nghiệp đồng thời đóng góp tích cực cho sự hồi phục và phát triển kinh tế của đất nước.

Tính đến năm 2022, đơn vị đã có gần 35 năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt, trong đó là 26 năm liên tục đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao và luôn là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu danh sách ngành sản xuất sản phẩm nhựa, đặc biệt là nhựa gia dụng trên thị trường. Đầu năm nay, Duy Tân vừa cho ra mắt dòng sản phẩm mới phiên bản 2022 với các sản phẩm gia dụng đa dạng về màu sắc, kiểu dáng và mang tính ứng dụng cao, đáp ứng tối đa nhu cầu của người tiêu dùng.

Tiêu chí hoạt động uy tín - chất lượng - sáng tạo là nền tảng để Duy Tân không ngừng gia tăng phát huy sức mạnh nội lực từ nguồn nhân lực cao cấp, phát triển và áp dụng nghiên cứu thị hiếu của người tiêu dùng. Bên cạnh áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, đơn vị tập trung đến việc đầu tư đổi mới, áp dụng công nghệ hiện đại, cải tiến kỹ thuật cho hoạt động sản xuất kinh doanh, sản xuất, nâng cao năng suất. Doanh nghiệp đồng thời cam kết luôn đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng thông qua những sản phẩm tiện ích, thân thiện với môi trường và chất lượng vượt trội.

