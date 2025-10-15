Duy Khánh: 'Tôi hoàn thành mục tiêu mua nhà, xe'

Diễn viên Duy Khánh nói hoàn thành mục tiêu mua nhà, xe trước tuổi 30, sống chín chắn hơn.

Đầu tháng 10, diễn viên tham gia phim điện ảnh Tay anh giữ một vì sao (Kim Sung Hoon đạo diễn). Phim xoay quanh Kang Jun Woo - một ngôi sao Kpop đến TP HCM, sau đó bị kẹt lại vì mất giấy tờ, được các bạn trẻ Thảo (Hoàng Hà), Khang (Duy Khánh) giúp đỡ. Diễn viên nói về phim mới và quá trình 15 năm theo đuổi diễn xuất.

- Anh cảm nhận thế nào sau khi xem lại vai diễn?

- Tôi hơi hụt hẫng vì bị cắt khá nhiều phân cảnh tâm đắc, chỉ còn khoảng hai phần ba so với kịch bản, do thời lượng có hạn. Vai Khang - bạn thân của nữ chính Thảo - có màu sắc vui nhộn, song không quá đột phá so với những phim tôi từng đóng. Thời gian qua, đây là dạng nhân vật tôi từ chối thể hiện vì không thích lặp lại chính mình. Với phim này, tôi xem là ngoại lệ bởi được làm việc với tài tử Hàn Lee Kwang Soo.

Năm 2024, tôi nhận được cuộc gọi của êkíp mời tham gia dự án, song chỉ nghĩ là cuộc gọi lừa đảo nên tắt máy. Sau đó, họ liên tục gọi, tôi đi gặp thử xem sao và nhận ra đây là cơ hội quý giá. Tôi vốn theo dõi anh qua chương trình Running Man, phim truyền hình Gia đình là số 1, ngưỡng mộ năng lượng tích cực lẫn sự hài hước của ngôi sao này. Suốt một năm từ khi phim đóng máy, chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Sau này sang Hàn Quốc ghi hình, tôi còn được anh dẫn đi ăn.

Duy Khánh trong phân cảnh đóng cùng tài tử Lee Kwang Soo Duy Khánh trong phân cảnh đóng cùng tài tử Lee Kwang Soo ở "Tay anh giữ một vì sao". Video: Đoàn phim cung cấp

- Với vai diễn đánh dấu 15 năm hoạt động, anh thấy bản thân có gì khác lúc mới vào nghề?

- Về diễn xuất, ngày trước, tôi hoàn toàn theo bản năng, kinh nghiệm còn non nớt. Giờ tôi biết cách đào sâu tâm lý nhân vật nhiều hơn, cân bằng, thống nhất được ở phần cảm xúc lẫn lý trí.

Trong cuộc sống, tôi hoàn thành được nhiều mục tiêu đề ra từ năm 17 tuổi như có nhà, xe. Tôi đủ tiền đi đến những nơi mình thích hoặc mua những thứ mình muốn, cảm thấy cuộc sống khá trọn vẹn. Tôi may mắn sớm đạt được nhiều thứ về mặt vật chất nhưng những thành quả trong nghề - như những vai diễn, sản phẩm được yêu thích - thì mãi đến giờ mới thấy toại nguyện.

Từ sau Covid-19, tôi sống chín chắn hơn, bước qua những ngây ngô, non nớt ban đầu. Trước đó, tôi rất mê đồ hiệu, lên mạng tìm kiếm tên Duy Khánh chỉ thấy toàn hình ảnh mua sắm quần áo, giày dép. Tôi từng ngắm tủ đồ chất đầy với vẻ tự hào, nghĩ rằng đó là điều hay ho. Nhìn lại, tôi chỉ thấy tiếc nuối vì mình quá phung phí. Nhưng tôi nghĩ ai rồi cũng sẽ có những bài học. Giờ tôi sống vẫn thoải mái song có sự kiểm soát, nhận ra rằng đồ đạc, thời trang chỉ là hình thức để phục vụ đời sống.

Diễn viên Duy Khánh ở buổi công chiếu phim tại TP HCM đầu tháng 10. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Nổi tiếng hơn với show "Anh trai vượt ngàn chông gai", "Gia đình Haha", anh cảm nhận tình cảm khán giả ra sao?

- Một năm qua, tôi may mắn được mọi người quan tâm hơn. Trước đây, tôi vẫn có fan, chỉ là không nhiều như bây giờ. Họ không chỉ theo dõi mà còn thấu hiểu, đồng cảm với tính cách tôi thể hiện qua show truyền hình thực tế. Nhiều hình ảnh, video từ chương trình được chia sẻ, góp phần đưa tên tuổi tôi đến gần người xem. Tôi trân trọng tình cảm đó bởi từng trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm trong nghề.

Trong công việc lẫn cuộc sống, tôi luôn tự nhủ phải chân thành, bởi tin rằng đó là cách tạo ra những giá trị tốt đẹp. Và thứ tôi nhận được đến nay không chỉ cátxê, thù lao mà còn là mối quan hệ thân thiết với các đồng nghiệp, sự gắn kết với khán giả.

Chẳng hạn với phim mới, nhiều người thắc mắc vì sao tôi có thể kết nối tốt với Lee Kwang Soo đến thế, dù anh không quá giỏi tiếng Anh, còn tôi cũng không rành tiếng Hàn. Tôi tin việc chúng tôi vượt qua rào cản ngôn ngữ là ở cách đối xử chân thành với nhau.

Tiết mục "Anh nhà ở đâu thế" của Duy Khánh và dàn nghệ sĩ "Anh trai vượt ngàn chông gai" Tiết mục "Anh nhà ở đâu thế" của Duy Khánh (áo xanh) và dàn nghệ sĩ "Anh trai vượt ngàn chông gai". Video: Ban tổ chức cung cấp

- Anh được yêu thích trong show thực tế nhưng dấu ấn trên màn ảnh còn nhạt nhòa. Anh nghĩ sao?

- Nhiều fan nói tôi vẫn thiếu một vai chính điện ảnh, điều đó đúng. Tôi mong mỏi một kịch bản có chiều sâu, phát triển về tâm lý, không thích diễn một vai hài từ đầu đến cuối hoặc chỉ có cảm xúc bi lụy.

Tuy nhiên, tôi luôn tin mỗi người sẽ có số mệnh để được tỏa sáng vào một thời điểm, ở một lĩnh vực nào đó. Tôi không nóng vội mà tin vào nhân duyên. Mọi thứ đều diễn ra theo sự sắp đặt, tuân theo quỹ đạo, và "đủ nắng hoa sẽ nở".

Thay vì thắc mắc tại sao chưa có được cái này hay cái khác, tôi học cách trân trọng từng thành quả đạt được, bởi ngoài kia còn rất nhiều người tài năng mà vẫn chật vật mỗi ngày. Tôi không quá quan trọng việc được gọi bằng vai trò nào - ca sĩ hay diễn viên, mà là được bao nhiêu người yêu thương và tình cảm đó sẽ kéo dài trong bao lâu.

Duy Khánh gây cười trong show "Gia đình Haha" Duy Khánh gây cười trong show "Gia đình Haha". Video: Ban tổ chức cung cấp

Duy Khánh, 30 tuổi, còn được biết đến với tên gọi Duy Khánh ZhouZhou, vào nghề với các tiểu phẩm hài dành cho giới trẻ, làm mẫu ảnh cho một số tờ báo học đường. Năm 2010, anh đảm nhận vai phụ trong phim truyền hình Vị yêu của đạo diễn Xuân Phước. Vai cô giáo Khánh trong series SchoolTV (2014) giúp anh thu hút nhiều fan. Năm 2018, anh đoạt quán quân chương trình Gương mặt thân quen khi hóa thân thành nghệ sĩ Thành Lộc trong kịch Tấm Cám. Anh đóng một số vai phụ trong các phim điện ảnh: Em là bà nội của anh (2015), Chạy đi rồi tính (2016), Qua bển làm chi (2022). Năm 2024, Duy Khánh tham gia show âm nhạc Anh trai vượt ngàn chông gai, gây chú ý với các tiết mục Anh nhà ở đâu thế, Think of you.

Mai Nhật