Duy Khánh - 'cây hài' mê ca hát

Sau bốn công diễn Anh trai vượt ngàn chông gai, diễn viên thể hiện nhiều màn ấn tượng với khán giả. Anh nhào lộn, đọc rap ở Think of You (Thu Thủy sáng tác), nhảy bungee với ca khúc Mặt trăng ôm mặt trời (Kai Đinh, Grey D sáng tác) hay hát chèo trong bài Đào liễu. Hầu hết tiết mục của anh cùng đồng đội lọt vào top thịnh hành trên YouTube.